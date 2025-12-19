롯데마트 제타, 네이버 플러스 멤버십 맞손…제타패스 선보여

롯데마트의 온라인 그로서리 플랫폼 ‘롯데마트 제타’는 지난 17일 네이버 플러스 멤버십에 그로서리 배송 혜택을 도입했다고 19일 밝혔다. 이번 제휴를 통해 네이버 플러스 멤버십 회원은 월 2천900원의 ‘제타패스’ 서비스를 무료로 이용할 수 있다.

‘제타패스’는 1만5천원 이상 구매 시 무제한 무료배송이 적용되는 구독형 서비스다. 배송 요일과 세부 시간대까지 지정 가능한 예약 배송 시스템으로 상품이 실온에 노출되는 시간을 최소화해, 온라인에서도 롯데마트 매장과 동일한 신선 품질을 제공한다. 멤버십 회원에게는 매주 출시되는 주요 신상품을 중심으로 5% 추가 할인 혜택도 제공된다.

제휴를 기념한 혜택 상품도 선보인다. ‘제타패스’ 회원을 대상으로 오는 24일까지 ‘행복생생란(대란·30입·국산)’을 특가로 판매한다. 25일부터 31일까지는 롯데마트 인기 PB ‘요리하다x정지선 목화솜 탕수육(500g·냉동)’을 일자별 특가로 구매할 수 있다.

롯데마트 제타 x 네이버 플러스 멤버십 '제타패스' 홍보 포스터. (제공=롯데마트·슈퍼)

최지영 롯데마트·슈퍼 온라인마케팅실장은 “이번 네이버플러스 멤버십과의 제휴를 통해 더 많은 온라인 고객에게 오프라인과 동일한 장보기 경험을 제공할 것”이라고 말했다.