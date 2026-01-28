"생성형 AI 없었으면 8.4시간 더 일했을 것"…생산성 체감 확산

최근 핵심 업무 도구로 급부상한 생성형 인공지능(AI)의 생산성 효과를 높이기 위해 기업 차원 AI 활용 역량 강화가 시급하다는 지적이 나왔다.

대한상공회의소 지속성장이니셔티브(SGI)는 ‘생성형 AI와 기업의 생산성: 현실과 과제’보고서를 28일 발표했다. 이번 조사는 전국 만 20세 이상 임금근로자 3천여명을 대상으로 실시했으며, 조사결과 전체 근로자의 약 56%가 생성형 AI를 업무에 활용하고 있는 것으로 나타났다.

활용률은 성별·연령·소득·직무·산업·기업 규모별로 격차가 컸다. 남성, 저연령층, 고소득, 화이트칼라 직종에서 활용률이 상대적으로 높았고, 산업별로는 정보통신업(77.6%)과 전문서비스·과학업(63.0%)이 상위권을 기록했다. 기업 규모별로는 대기업(300인 이상) 활용률이 66.5%로 중소기업(300인 미만, 52.7%)보다 13.8%포인트 높았다. 업무 영역에서는 ‘문서 작성·요약’ 활용이 가장 두드러졌으며, 사용 빈도가 높은 이용자일수록 전문적·창의적 업무에 활용하는 비중이 커지는 경향을 보였다.

(사진=챗GPT 활용)

생성형 AI 이용자들은 '생성형 AI가 없었다면 평균 8.4시간을 추가적으로 일해야 했을 것'이라고 응답했다. 이는 생성형 AI 활용이 근로자의 근무시간을 평균적으로 약 17.6% 절감하는 효과가 있다는 의미다.

반면 생성형 AI를 업무에 활용하지 않는 근로자(28.5%)는 ‘낮은 업무 효용성’과 ‘활용 기술 부족’을 주요 이유로 꼽았다. 특히 대기업에서는 ‘회사 제도적 제약(보안 정책·내부 규정)’을 이유로 든 비중이 25.5%로, 중소기업(12.3%)보다 높게 나타났다.

보고서는 AI 활용 역량을 가늠하는 지표로 프롬프트 작성 능력을 제시하며, 상황과 목표에 맞춰 능숙하게 프롬프트를 작성할 수 있는 ‘고도 활용자’가 13.6%에 그쳤다고 밝혔다. 외형적 확산 속도에 비해 활용의 질적 수준은 아직 제한적이라는 의미다.

회귀분석 결과, 생성형 AI 사용 시간을 단순히 늘리는 것만으로는 생산성 향상이 확인되지 않았지만 프롬프트 작성 능력이 높을수록 통계적으로 유의한 생산성 개선 효과가 나타났다.

이창근 KDI국제정책대학원 교수는 “생산성 효과는 도입 여부가 아니라 실제 업무에 어떻게 활용하느냐에 따라 달라진다”며 “하드웨어·소프트웨어 투자에 더해 근로자의 활용 역량을 체계적으로 축적하는 접근이 필요하다”고 말했다.

(표=대한상의)

생성형 AI 영향에 대한 인식은 경력 단계별로 갈렸다. 5점 척도(1점 완전 대체~5점 완전 보완)에서 초기 경력 근로자의 업무는 2.92점으로 ‘대체’ 인식이 우세했지만, 중·고경력자 업무는 각각 3.25점, 3.28점으로 ‘보완’ 평가가 상대적으로 많았다.

SGI는 기업 생산성 제고를 위해 ▲활용 역량 강화 중심의 기업 지원 체계 구축 ▲경력 단계별 역량 재설계와 인재 양성 ▲생성형 AI 활용 생태계 조성 지원 정책 등을 제언했다.

박양수 SGI 원장은“AI 전환은 기업의 인력·조직·문화 전반에 구조적 변화를 초래하며 상당한 투자를 수반하는 만큼, 경영진의 전략적 판단과 중장기적 관점에서의 대응이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.