SK이노, 2025년도 배당 안 한다…최소 2천원→0원으로

SK이노베이션이 2025 사업연도 배당을 실시하지 않기로 했다고 28일 공시했다.

회사는 지난 2024년 10월 발표한 기업가치제고계획에서만 해도 2025 사업연도 최소 2천원을 배당할 것으로 기재했지만, 실적 및 경영환경 변화에 따라 이같이 결정했다고 밝혔다.

SK이노베이션은 재무구조 안정화를 경영 최우선 과제로 두고 있다. 이번 무배당 결정도 재무 건전성 개선과 미래성장동력 확보를 위한 것이란 설명이다. 회사 측은 "당장의 현금 유출을 줄여 재무 안정성을 조기 회복하고, 이를 바탕으로 기업가치를 높여 더 큰 주주 환원으로 보답하기 위한 차원임을 양해 부탁드린다"고 했다.





SK이노베이션은 "향후 현금흐름 및 재무여건 개선 등에 따라, 주주 및 기업가치 제고를 위해 주주환원 노력을 지속할 예정"이라고 덧붙였다.