SK이노, 협력사 80곳에 상생기금 30억 전달

SK이노베이션이 협력사 80곳에 상생기금 30억원을 전달했다.

SK이노베이션은 22일 울산광역시 남구 SK이노베이션 울산컴플렉스(울산CLX)에서 ‘2026 SK이노베이션 협력사 상생기금 전달식’을 개최했다고 밝혔다.

해당 기금은 SK이노베이션 구성원들의 기본급 1% 기부에 따른 회사의 매칭그랜트 방식으로 조성됐으며, 설 명절 전에 80개 상주 협력사 구성원 4천500여명에게 총 30억원이 지급될 예정이다.

임현철 울산광역시 대변인(왼쪽 네 번째)과 김종화 SK에너지 겸 SK지오센트릭 사장(오른쪽 세 번째)이 22일 울산광역시 남구 SK이노베이션 울산Complex에서 열린 ‘2026 SK이노베이션 협력사 상생기금 전달식’에서 기념사진을 찍고 있다.

SK이노베이션은 지난 2017년부터 구성원이 기본급 1%를 기부하고, 회사가 동일 금액을 출자하는 ‘1% 행복나눔기금’을 조성해 왔다. 구성원이 기부한 1% 행복나눔기금은 지역사회 취약계층들을 돕는 사회공헌활동에 사용되고, 회사 매칭분은 매년 협력사 임직원들에게 상생기금으로 전달된다.

10년째 이어지고 있는 1%행복나눔기금의 누적 금액은 500억원을 돌파했다. SK이노베이션은 2018년부터 9년간 총 290억원의 상생기금을 협력사 구성원에게 전달했다.

김원배 SK이노베이션 노동조합위원장은 “오늘 전달식은 SK이노베이션과 노조가 모든 구성원을 소중히 여기겠다는 약속“이라며 “이번 기금 전달식을 통해 SK이노베이션과 협력사 구성원들의 상호신뢰가 더 단단해지기를 바란다”고 말했다.

김종화 SK에너지 겸 SK지오센트릭 사장은 “그동안 SK이노베이션은 어려운 상황에서도 협력사와 함께 서로 돕고, 북돋우며 위기를 극복하는 상생과 연대의 길을 이어왔다” 며 “협력사와의 신뢰를 더욱 공고히 하고, 안전과 협력의 가치를 높여나갈 것”이라고 말했다.