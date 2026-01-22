SK이노, 협력사 80곳에 상생기금 30억 전달

울산CLX서 전달식 개최

디지털경제입력 :2026/01/22 16:41

김윤희 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

SK이노베이션이 협력사 80곳에 상생기금 30억원을 전달했다.

SK이노베이션은 22일 울산광역시 남구 SK이노베이션 울산컴플렉스(울산CLX)에서 ‘2026 SK이노베이션 협력사 상생기금 전달식’을 개최했다고 밝혔다.

해당 기금은 SK이노베이션 구성원들의 기본급 1% 기부에 따른 회사의 매칭그랜트 방식으로 조성됐으며, 설 명절 전에 80개 상주 협력사 구성원 4천500여명에게 총 30억원이 지급될 예정이다.

임현철 울산광역시 대변인(왼쪽 네 번째)과 김종화 SK에너지 겸 SK지오센트릭 사장(오른쪽 세 번째)이 22일 울산광역시 남구 SK이노베이션 울산Complex에서 열린 ‘2026 SK이노베이션 협력사 상생기금 전달식’에서 기념사진을 찍고 있다.

SK이노베이션은 지난 2017년부터 구성원이 기본급 1%를 기부하고, 회사가 동일 금액을 출자하는 ‘1% 행복나눔기금’을 조성해 왔다. 구성원이 기부한 1% 행복나눔기금은 지역사회 취약계층들을 돕는 사회공헌활동에 사용되고, 회사 매칭분은 매년 협력사 임직원들에게 상생기금으로 전달된다. 

10년째 이어지고 있는 1%행복나눔기금의 누적 금액은 500억원을 돌파했다. SK이노베이션은 2018년부터 9년간 총 290억원의 상생기금을 협력사 구성원에게 전달했다.

관련기사

김원배 SK이노베이션 노동조합위원장은 “오늘 전달식은 SK이노베이션과 노조가 모든 구성원을 소중히 여기겠다는 약속“이라며 “이번 기금 전달식을 통해 SK이노베이션과 협력사 구성원들의 상호신뢰가 더 단단해지기를 바란다”고 말했다.

김종화 SK에너지 겸 SK지오센트릭 사장은 “그동안 SK이노베이션은 어려운 상황에서도 협력사와 함께 서로 돕고, 북돋우며 위기를 극복하는 상생과 연대의 길을 이어왔다” 며 “협력사와의 신뢰를 더욱 공고히 하고, 안전과 협력의 가치를 높여나갈 것”이라고 말했다.

김윤희 기자kyh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
SK이노베이션

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

"규제 사정권 밖이라지만"…AI 기본법 첫날, 책임 경계에 업계 '촉각'

'어쩔수가 없는' 자동화…사람 사라진 풀무원 공장 가보니

[영상] "AI, 화면 밖으로 나오다"… 삼성·LG가 그리는 '피지컬 AI'

'AI기본법' 세계 첫 시행…KOSA, 정책 역할 확대로 존재감 ↑

ZDNet Power Center