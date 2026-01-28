알티베이스, 베트남 고속도로 톨 관리 시스템 수주

국내 소프트웨어(SW) 기업이 현지 업체와 협업해 베트남 고속도로 통행료 관리 프로젝트를 수주했다.

26년간 국산DB 외길을 걸어온 알티베이스(대표 박혜례나)는 베트남 현지 파트너 ETC Vietnam과 함께 베트남 건설부(Vietnam Ministry of Construction) 산하 고속도로 통행료 관리(Highway Toll Management) 프로젝트를 공동 수주했다고 28일 밝혔다.

이번 사업은 알티베이스가 베트남 공공 부문 프로젝트에 직영(Direct Sales) 방식으로 처음 진출한 사례로, 글로벌 공공 인프라 시장에서 기술 경쟁력과 사업 수행 역량을 동시에 입증한 의미 있는 성과다.

이번 프로젝트는 국가 핵심 교통 인프라를 대상으로 하는 대형 공공 시스템으로 ▲대규모 동시 접속 환경속 초고속 트랜잭션 처리 ▲24시간 365일 무중단 운영 ▲높은 안정성과 신뢰성이 필수적으로 요구된다. 알티베이스는 성능 검증 과정에서 타 상용 DBMS 대비 2배 이상의 안정적인 처리 성능을 기록했으며, 통행량이 급증하는 피크 트래픽 상황에서도 응답 지연이나 장애 없이 일관된 성능을 유지해 최종 데이터베이스로 채택됐다고 설명했다.

특히 인메모리와 디스크를 결합한 알티베이스의 하이브리드 아키텍처는 실시간 통행료 정산, 정책 변경 즉시 반영, 대량 트랜잭션 처리 환경에서도 높은 처리량과 안정성을 동시에 제공하며, 국가 기간 시스템에 요구되는 엄격한 운영 요건을 충족했다. 또한 표준 SQL 기반의 높은 호환성을 바탕으로 기존 상용 DB 환경과의 연계 및 전환 과정에서 애플리케이션 수정과 운영 부담을 최소화, 장기 운영이 전제되는 공공 시스템에 적합한 DBMS로 경쟁 제품 대비 뚜렷한 차별성을 입증했다.

알티베이스와 ETC가 베트남 공공 시장 공동 프로젝트를 수주했다.

이번 프로젝트의 현지 파트너인 ETC베트남(ETC Vietnam)은 베트남 교통·공공 IT 분야에서 풍부한 사업 수행 경험을 보유한 전문 기업이다. 고속도로 톨링 시스템, 스마트 교통 솔루션, 공공 IT 플랫폼 구축 및 운영 서비스를 제공하고 있다. ETC Vietnam은 이번 사업에서 시스템 통합(SI), 현지 구축 및 운영, 정부 기관과의 협업을 담당하며 프로젝트 전반의 안정적인 수행을 이끌었고, 알티베이스와의 긴밀한 협력을 통해 기술적 시너지를 극대화했다.

알티베이스는 이번 베트남 건설부 고속도로 톨 관리 프로젝트를 교두보로 삼아, 현재 베트남 내 다른 대형 공공 기관들과도 후속 사업에 대한 협의를 진행 중이다. 더불어 말레이시아 주요 통신사와의 협력 논의가 이어지고 있으며, 태국과 인도네시아 정부 주도의 공공 프로젝트에 대해서도 사전 기술 검토와 사업 준비를 본격화하고 있다.

관련기사

알티베이스 동남아(ALTIBASE SEA) 김성중 지사장은 “이번 수주는 단순한 해외 레퍼런스를 넘어, 베트남 공공 핵심 시스템에 알티베이스의 기술력이 공식적으로 채택됐다 점에서 의미가 크다"며 “ETC Vietnam과의 협력을 기반으로 베트남은 물론 동남아 전반의 교통·금융·공공 인프라 시장으로 사업 영역을 지속적으로 확대해 나가고 있다”고 밝혔다.

알티베이스 남서우 이사는 “이번 Highway Toll Management 프로젝트는 알티베이스의 초고성능, 안정성, 높은 호환성이 실제 국가 인프라 환경에서 검증된 대표 사례”라며 “이를 계기로 해외는 물론 국내 공공 시장 적용 확대와 글로벌 공공 프로젝트 진출을 한층 가속화하는 중요한 전환점이 될 것으로 기대한다”고 말했다.