"26년간 국산DB 외길"...알티베이스, 제12회 대한민국 SW제품 품질대상 '대상' 수상

국산 데이터베이스 전문기업 알티베이스가 '제12회 대한민국 SW제품 품질대상'에서 최고상인 대상을 수상했다.

25일 회사에 따르면, 과학기술정보통신부와 한국정보통신기술협회(TTA), 전자신문사가 공동 주최한이번 시상식에서 알티베이스는 26년간 축적한 국산 DBMS 기술력과 탁월한 제품 품질 관리 역량을 인정받았다.

알티베이스는 1999년 한국전자통신연구원(ETRI)의 '바다' 연구 프로젝트 기술 이전을 통해 설립된 이후, 순수 국산 기술로 세계적 수준의 데이터베이스 개발이라는 목표를 향해 달려왔다. 특히 세계 최초로 인메모리 DBMS와 온디스크 DBMS를 하나의 엔진에 통합한 하이브리드 DBMS를 상용화하며 기술 혁신을 선도해왔다.

알티베이스의 경쟁력은 철저한 품질 관리 시스템에서 나온다. 26년간의 경험과 노하우를 바탕으로 제품 개발부터 업그레이드, 테스트, 보안 패치까지 모든 프로세스를 자체 품질 관리 시스템으로 자동화했다. DBMS의 수많은 기능에 대한 테스트와 성능 모니터링 체계를 구축하며 최상의 가치 제공을 위해 투자를 아끼지 않았다.

이러한 품질 경쟁력은 글로벌 시장에서도 입증되고 있다. 올해 태국 공공 클라우드 시장 프로젝트를 수주했으며, 베트남과 전략적 파트너십을 체결하는 등 해외 시장 확대에 박차를 가하고 있다.

알티베이스는 미래 기술 투자도 지속하고 있다. 2025년부터 2027년까지의 3개년 기술 로드맵을 통해 클라우드 네이티브 DBMS, AI 및 벡터 DB, 분산 DBMS 기술 개발에 집중하고 있다. 특히 임베디드 및 엣지 컴퓨팅 환경에 최적화된 'Altibase Windows 2026'과 차세대 분산 데이터베이스 'Altibase Sharding 3'을 각각 2025년 말과 2026년 초 출시할 예정이다.

남서우 알티베이스 본부장은 "이번 수상은 26년간 한 길만을 걸어온 국산 DBMS 개발과 품질에 대한 노력을 인정받은 것"이라며 "앞으로도 타협 없는 최고의 품질과 고객 서비스를 통해 대한민국을 대표하는 소프트웨어 기업으로서의 책임을 다하겠다"고 밝혔다. 이어 "26년 전 연구 프로젝트에서 시작한 대한민국 데이터베이스 기술의 꿈은 이제 글로벌 시장에서 한류 소프트웨어의 가능성을 증명하는 현실이 됐다"면서 "알티베이스는 순수 국산 기술로 세계 시장에서 당당히 경쟁하며 대한민국 소프트웨어 산업의 자존심을 지켜나가고 있다"고 말했다.