[유미's 픽] LG CNS·한화 손잡은 코히어…올해 韓 넘어 APAC AI 시장 공략 가속

글로벌 생성형 인공지능(AI) 시장에서 범용 모델 경쟁이 격화되는 가운데 캐나다 AI 기업 코히어가 한국에서 기업용 AI를 앞세워 존재감을 넓히고 있다. 초거대 범용 모델 경쟁에 직접 뛰어들기보다 한국이 강점을 가진 산업을 기반으로 한 특화형 AI를 택해 전략 차별화를 꾀하는 모습이다.

29일 업계에 따르면 코히어는 지난 26일 한화오션·한화시스템과 조선·방산 분야에 적용할 AI 기술 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 잠수함 건조와 운용을 포함한 조선 산업 전반에 AI를 적용하는 협력으로, 생산계획 수립부터 설계·제조·운용 단계까지 AI 활용 범위를 넓히는 데 초점을 맞추고 있다. 보안, 신뢰성이 중시되는 방산 분야 협력에 나섰다는 점에서 이번 MOU는 코히어의 한국 시장 전략을 보여준 사례로 해석된다.

이처럼 코히어는 한국 시장에서 '독자 모델 개발'보다는 산업별 요구에 맞춘 언어모델과 기업용 AI 적용에 무게를 두고 있다. 모든 기업이 동일한 AI를 사용할 필요가 없고, 산업별 데이터와 업무 흐름에 맞는 모델을 최적화해 적용하는 것이 중요하다고 보고 있다.

이 같은 전략은 한국 산업 구조와 맞물린다. 한국은 반도체, 조선, 자동차, 금융 등 특정 산업군의 경쟁력이 높고 이 산업들은 공통적으로 보안·규제·데이터 특수성이 강하다. 범용 AI를 그대로 적용하기보다 산업 데이터와 내부 시스템을 반영한 기업용 AI 수요가 높다는 점에서 코히어가 공략하기에 적합한 시장으로 꼽힌다.

코히어는 이러한 수요를 공략하기 위해 국내 파트너십을 기반으로 산업별 적용 사례를 축적하는 데 주력하고 있다. 특히 LG CNS와 협업하며 공공·금융 등 규제 산업을 중심으로 기업용 AI 적용 범위를 넓히고 있다. 양사는 외교부 프로젝트를 계기로 민감 데이터를 다루는 공공 환경에서 생성형 AI를 적용한 경험을 확보했으며, 보안 요건이 까다로운 국내 엔터프라이즈 시장에서도 협력 가능성을 확대하고 있다.

덕분에 코히어는 지난해 외교·공공 분야 프로젝트를 시작으로 국내에서 레퍼런스를 쌓아왔다. 초기에는 언어모델 기반 서비스 중심이었으나, 최근에는 업무 자동화와 의사결정을 지원하는 에이전트형 AI로 확장하는 방향을 검토하고 있다. 현재는 금융권을 중심으로 여러 기관과 PoC(개념검증)를 추진 중으로, 중대형 금융 프로젝트 수주 가능성도 거론된다.

업계에선 코히어의 전략을 두고 '현실적인 선택'이라는 평가가 나온다. 글로벌 AI 시장에서 초거대 범용 모델 경쟁이 막대한 GPU 자원과 인프라 투자를 요구하는 상황인 가운데 코히어는 범용인공지능(AGI) 개발 레이스보다는 기업용 AI에 집중하는 방향을 택했기 때문이다. 이미 빅테크 기업들이 범용 모델 중심의 경쟁 구도를 형성한 만큼, 코히어처럼 보안과 비용 효율성, 산업 적용성을 앞세워 엔터프라이즈 시장에서 차별화를 시도하는 접근이 더 효과적일 수 있다는 분석도 나온다.

한국 역시 대규모 GPU 인프라를 보유한 기업이 제한적인 상황이다. 국내 대기업들이 자체 AI 모델을 개발하고 있지만, 글로벌 범용 모델과의 격차를 단기간에 해소하기에는 구조적 한계가 있다는 지적도 적지 않다. 이 때문에 산업 특화 모델을 통해 실질적인 활용 성과를 내는 전략이 보다 설득력을 얻고 있다는 분석이 나온다.

이에 맞춰 코히어는 한국 시장에서 보안과 비용 효율성, 다국어 지원 역량을 앞세워 특정 파트너나 산업에 배타적으로 묶이기보다 산업별로 협력 대상을 달리하는 방식을 택하고 있다. 금융 분야에서는 기존 파트너십을 중심으로 협력을 이어가고, 제조·공공 영역에서는 추가 협력 모델을 검토하는 식이다. 이는 글로벌 AI 기업들이 기업별·산업별로 협력 범위를 달리하는 흐름과 유사한 전략이다.

또 코히어는 한국에서 산업별 적용 사례를 축적한 뒤 이를 발판으로 아시아태평양(APAC) 시장 공략에도 속도를 내고 있다. 장화진 코히어 APAC 총괄사장은 앞으로 서울을 기반으로 기술 지원과 고객 대응 조직을 강화하며 APAC 확장에 더욱 속도를 낸다는 방침이다. 코히어는 지난해 7월 한국에 APAC 허브를 설립한 후 아시아 B2B(기업간거래) 시장 확대에 집중해왔다.



그는 "우리의 목표는 AGI 경쟁이 아니라 기업이 실제 현장에서 직면하는 비즈니스 문제를 해결하고 그 가치를 ROI로 증명하는 실현 가능한 AI를 만드는 것"이라며 "서울 허브가 이 비전을 아시아 전역으로 확산시키는 핵심 거점이 되고 있다"고 강조했다.



이어 "현재는 한국, 일본, 싱가포르를 중심으로 조직을 정비하고 있다"며 "올해 하반기에는 인도, 호주에서도 지사장 선임 등을 검토하고 있고, 특히 호주는 공공 분야를 중심으로 사업 기회가 커지고 있어 기대감이 높다"고 덧붙였다.