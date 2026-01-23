기술 수출 넘어 자립까지…코히어가 韓 AI 생태계 지원하는 방법은

글로벌 인공지능(AI) 기업들이 한국 시장 공략에 나서는 가운데, 캐나다 AI 유니콘 코히어가 기술 공급을 넘어 한국 AI 생태계 기초 체력을 키우는 공생 모델로 주목받고 있다.

23일 정보기술(IT)업계에 따르면 코히어는 비영리 연구 조직 '코히어 랩스'를 통해 한국 대학과 개발자들에게 자사 기술을 무상 지원 중이다. 다국어 AI 연구 인프라를 제공하며 한국어 데이터 주권 강화에 기여하겠다는 취지다.

'AI 민주화' 철학…연구 그랜트로 성장 사다리 구축

코히어 랩스는 전 세계 AI 기술의 보편적 발전을 목적으로 운영되는 비영리 단체다. 영리 기업인 코히어와는 별도 조직이지만 기술 개발에서 긴밀히 협력하는 구조다. 'AI 혜택이 영어권에만 집중돼선 안 된다'는 철학은 코히어 랩스를 움직이는 핵심 동력이다.

이에 따라 코히어 랩스는 한국 연구자들을 위해 AI 안전 및 다국어 처리 분야 '연구 그랜트(Grant) 프로그램'을 신설 및 확대하고 있다.

프로그램에 선정된 국내 대학 연구소와 개인 개발자들은 코히어의 고성능 응용 프로그램 인터페이스(API)를 무상으로 사용할 수 있는 크레딧과 연구비를 지원받는다. 고가의 컴퓨팅 자원 확보가 어려운 국내 학계나 독립 연구자들에게 글로벌 수준 모델로 여러 프로토타입을 개발할 기회를 제공하는 셈이다.

오픈소스 '아야', 상용 모델 경쟁력으로

코히어 랩스 성과로는 100개 이상 언어를 지원하는 오픈소스 모델 '아야(Aya)'가 대표적이다. 이는 119개국 3천여 명 독립 연구자가 참여해 구축한 대규모 다국어 지시튜닝 데이터셋이다. 한국어도 여기에 핵심 언어 중 하나로 포함돼 있다.

코히어 랩스를 통해 확보한 다국어 기술력은 코히어 상용 모델인 '커맨드(Command)'에 그대로 이식됐다. 이를 통해 한국어, 일본어, 베트남어 등 34개 이상 언어를 공식 지원한다.

장화진 코히어 아시아태평양(APAC) 총괄사장은 "코히어 랩스가 개발한 아야 모델은 다국어 처리에 매우 강하다"며 "코히어 상용 모델에도 적용돼 오픈AI나 앤트로픽 모델보다 언어 처리 능력이 뛰어나다는 평가를 받는다"고 강조했다.

실제 한국 연구자들은 아야 데이터를 활용해 번역, 어노테이션, 평가 등에 참여하거나 한국어 특화 파인튜닝, 안전성 연구 등 2차 연구를 수행할 수 있다.

외교부 프로젝트 등 '실전 경험' 선순환

코히어는 지난해 서울을 아시아태평양(APAC) 지역 거점으로 낙점하며 한국 내 인재 채용과 정부·기업·연구기관과의 협력 확대를 예고했다. 이는 코히어 랩스 연구 지원이 실제 산업 현장의 실증으로 이어지는 토대가 되고 있다.

코히어는 LG CNS와 외교부 '지능형 AI 외교·안보 데이터 플랫폼' 구축에 참여 중이다. 최대 23개 언어를 처리하는 LLM을 도입해 외교 문서 초안 작성과 이슈 모니터링을 지원하는 시스템을 개발하고 있다.

장 사장은 "코히어 랩스는 AI 기술 혜택을 전 세계가 고루 누리게 한다는 철학 하에 독립 운영되는 조직"이라며 "한국 내 대학 및 개발자들과 협업 사례를 발굴해 국내 AI 생태계 확장에 기여하겠다"고 말했다.