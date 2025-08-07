코히어, 기업용 AI 플랫폼 '노스' 공개…LG CNS·델과 'AI 동맹' 구축

코히어가 데이터 보안을 극도로 중시하는 기업 시장을 겨냥한 인공지능(AI) 플랫폼을 선보였다. 외부 데이터 유출 우려 없이 기업 내부망에서 직접 작동하는 '에이전트 AI'를 통해 그간 AI 도입을 주저했던 금융·공공기관의 생산성 혁신을 이끌겠다는 전략이다.

코히어는 기업용 에이전틱 AI 플랫폼 '노스(North)'를 정식 공개했다고 7일 밝혔다. 이 플랫폼은 RBC, 델, LG CNS, 앙상블 헬스 파트너스, 세컨드 프론트, 벨 등 글로벌 및 국내 선도 기업들이 이미 도입해 활용 중이다.

'노스'는 기업이 자체 보유한 서버, 가상 프라이빗 클라우드(VPC) 등 내부 인프라에 직접 설치해 사용하는 방식이다. 기업의 다양한 요구에 맞춰 AI 모델부터 화이트라벨(white-labeled) 사용자 경험(UX)까지 모든 기술 계층을 맞춤 설계할 수 있는 점이 특징이다.

코히어는 기업용 에이전틱 AI 플랫폼 '노스(North)'를 정식 공개했다. (사진=코히어)

'노스'의 핵심 기능은 정보 접근성 강화와 업무 자동화에 초점이 맞춰져 있다. 먼저 '챗·검색' 기능은 내부 HR 정책이나 외부 웹 정보에 대한 신뢰도 높은 답변을 제공한다. 모든 답변은 검증을 위해 인용 출처와 추론 과정을 함께 제시한다.

더불어 '맞춤형 도구·통합' 기능으로 지메일, 슬랙, 세일즈포스, 아웃룩 등 기존 업무용 데이터 소스와 원활하게 연결된다. 이를 통해 기업 내부에 축적된 고유 데이터와 지식 베이스에 직접 연결돼, 비즈니스 맥락을 완벽히 이해한 상태로 작동한다.

'자산 생성' 기능은 재무 보고서, 시장 조사 자료 등의 문서 초안을 스타일 가이드에 맞춰 작성하고 다듬는다. 특히 AI 테이블을 활용해 법률 실사 파일 같은 수백 개 문서를 동시에 비교 분석하는 복잡한 작업도 처리한다.

마지막으로 '자동화된 워크플로우'는 고객관계관리(CRM) 시스템 업데이트 같은 단순 반복 업무부터 전사적 비즈니스 프로세스까지 자동화한다. 기술 지식이 없는 직원도 자신의 역할에 맞는 다중 에이전트 워크플로우를 직접 설계하고 배포할 수 있다.

LG CNS AI센터장 진요한 상무(왼쪽)와 에이단 고메즈 코히어 CEO가 나란히 앉아 있는 모습 (사진=LG CNS)

코히어는 '노스'의 가장 큰 강점으로 '보안'을 내세웠다. 최소 2개의 그래픽처리장치(GPU)만으로 구동되는 경량 아키텍처를 구현해 외부와 완전히 차단된 '에어갭(Air-gapped)' 환경에서도 안정적인 성능을 보장한다. 이는 데이터 주권을 지키려는 '주권 AI' 수요에 부응하는 설계다.

플랫폼은 기업의 기존 신원 및 접근 관리 시스템과 연동돼 사용자별로 데이터 접근 권한을 세분화할 수 있다. 또 AI 에이전트가 승인된 행동만 하도록 '자율성 정책'을 적용하고 레드팀 활동을 포함한 지속적인 보안 테스트를 거친다. 유럽 데이터 보호법(GDPR), SOC 2, ISO 27001 및 ISO 42001 등 주요 국제 보안 표준도 모두 준수한다.

코히어는 이미 유수의 글로벌 기업과 파트너십을 구축해 노스의 효용성을 입증하고 있다. 특히 LG CNS와는 전략적 협력 관계를 맺고 한국 시장을 공략 중이다. LG CNS는 노스를 기반으로 자체 AI 플랫폼을 강화했으며 이를 통해 확보한 기술력으로 최근 외교부 정부 계약을 수주하는 성과를 냈다.

진요한 LG CNS AI센터장은 "'노스'는 엔터프라이즈 시장의 복잡한 요구에 맞춰 고도로 안전하고 전문화된 AI 에이전트를 개발할 수 있게 하는 중추적인 도약"이라며 "코히어와의 지속적인 파트너십을 통해 핵심적인 기업 과제를 해결하는 차세대 AI 에이전트를 공동 개발함으로써 시장을 선도할 것"이라고 밝혔다.