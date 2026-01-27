한화, 캐나다 잠수함 수주 위해 현지 철강·AI 기업과 MOU

한화그룹이 캐나다 차세대 잠수함 사업 수주를 겨냥해 현지 철강·인공지능(AI)·위성통신·우주·전자광학 분야 핵심 기업 5곳과 전략적 투자·협력 양해각서(MOU)를 체결하고, 3억 4천500만 캐나다달러(약 3천600억원) 출연을 포함한 협력 방안을 내놨다.

26일(현지시간) 캐나다 토론토 파크 하얏트 호텔에서 열린 ‘한국-캐나다 산업협력 포럼’ 및 MOU 체결식에는 강훈식 대통령비서실장(대통령 특사), 김정관 산업통상자원부 장관, 이용철 방위사업청장 등 정부 특사단이 참석했다. 정부가 캐나다 잠수함 사업 수주를 국가 전략 수출 프로젝트로 추진하면서 범정부 차원의 지원에 나선 것으로 풀이된다.

행사에는 캐나다 측 고위 인사도 함께했다. 빅터 피델리 온타리오주 경제개발부 장관과 필립 제닝스 혁신과학경제개발부 차관 등이 참석해, 조선·방산과 에너지 등 첨단·전략 산업 분야에서 양국 간 협력 확대 방안을 논의했다.

사진 왼쪽부터 필립 제닝스 혁신과학경제개발부 차관, 손재일 한화시스템 대표, 이반 장코히어 공동 창업자, 김희철 한화오션 대표, 김정관 산업통상부 장관, 빅터 피델리 온타리오주 경제개발부 장관 (사진=한화)

강훈식 비서실장은 포럼 축사에서 “대한민국 대통령 특사 자격으로 캐나다를 방문하게 된 것을 매우 뜻깊게 생각한다”며 “양국은 교역과 투자 확대를 넘어 AI 전환, 첨단 산업 경쟁력 확보, 청정에너지 전환, 경제안보 강화 등 미래지향적 협력을 확대해 나가야 한다”고 강조했다. 강 비서실장은 또 자동차 산업 분야에서의 전략적 협업을 거론하며 “한국은 북미 지역 내 자동차 산업의 새로운 교두보를 마련할 수 있고, 캐나다는 지역경제의 버팀목인 자동차 산업에서 새로운 성장동력을 확보할 수 있다”고 말했다.

김정관 장관도 협력 확대 의지를 밝혔다. 김 장관은 “한국과 캐나다의 자동차 기업들은 이미 오랜 기간 다양한 협력을 통해 신뢰를 쌓아 왔다”며 “캐나다의 풍부한 재생에너지와 가스를 활용해 수소 생산, 수소 인프라 구축, 수소 차량과 모빌리티 보급 등 수소경제 전반에 걸친 협력을 추진할 준비가 돼 있다”고 말했다. 이어 “내연차, 전기차, 수소차 등 전 분야에서 부품과 공급망을 강화해 나가겠다”고 덧붙였다.

이번 MOU는 캐나다 잠수함 사업 입찰을 앞두고 양국 정부와 기업이 산업 협력 방안을 논의하는 과정에서 체결됐다. 캐나다 정부가 입찰 조건에서 중시하는 현지 산업 참여 확대와 절충교역(ITB), 이른바 ‘바이 캐네디언’ 기조에 부합하는 협력 모델을 제시했다는 설명이다.

한화오션과 한화시스템은 ▲철강(한화오션-알고마 스틸) ▲AI(한화오션·한화시스템-코히어) ▲위성통신(한화시스템-텔레셋) ▲우주(한화시스템-MDA 스페이스) ▲전자광학(한화시스템-PV 랩스) 등 5개 분야 핵심 기업과 MOU를 체결했다.

우선 한화오션은 캐나다 최대 철강업체인 알고마스틸과 캐나다 잠수함 사업 지원을 위한 MOU를 체결했다. 사업 수주를 전제로 캐나다 현지 강재 공장 건설과 잠수함 건조·정비(MRO) 인프라에 활용될 철강 제품의 안정적 공급 체계 구축에 협력하기로 했다. 이를 위해 한화오션은 약 3억4천500만 캐나다달러(CAD)를 출연한다.

김희철 한화오션 대표는 “캐나다 대표 철강 기업 알고마스틸과 지속 가능한 가치를 만들어가는 협력”이라며 “캐나다에 안정적이고 장기적인 철강 생산 및 인프라를 구축함으로써 오늘은 물론 미래 세대까지 신뢰할 수 있는 잠수함 전력을 마련하는 데 기여할 것”이라고 말했다.

AI 분야에서는 한화오션과 한화시스템이 캐나다 유니콘 AI 기업 코히어와 3자 MOU를 맺었다. 코히어의 대형언어모델(LLM)과 대형멀티모달모델(LMM)을 기반으로 생산계획-설계-제조 등 조선 산업 전반과 잠수함 시스템 통합·운용에 적용 가능한 특화 AI 기술을 공동 개발할 계획이다. 코히어는 기업용 AI 모델 개발 전문기업으로 엔비디아, 오라클 등으로부터 투자를 유치했으며, 최근 기업가치가 70억 달러(USD)를 넘는 것으로 알려졌다.

위성통신 분야에서는 한화시스템이 캐나다 위성통신기업 텔레셋과 저궤도(LEO) 위성통신 협력을 위한 MOU를 체결했다. 한화시스템은 통신위성 제조 및 위성단말 개발 역량을 텔레셋의 위성망 운용·설계 기술과 결합해 국내는 물론 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 ‘차세대 저궤도 위성통신망’을 선보인다는 계획이다. 두 회사는 한국의 ‘군 저궤도 위성통신체계’ 사업 공동 개발을 위한 기술사업 협력도 구체화할 예정이다. 텔레셋은 2026년까지 198기의 저궤도 위성을 발사해 차세대 위성통신 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있다.

이 밖에도 한화시스템은 MDA스페이스와 방산·안보 목적의 위성통신 및 우주 기술 협력을 위한 MOU를, PV랩스와는 안보 분야에 활용될 수 있는 전자광학·적외선(EO·IR) 센서 기술 고도화를 위한 MOU를 체결했다. 한화시스템은 자사의 방산전자·우주 시스템 분야 전문성을 MDA스페이스의 소프트웨어 정의 위성(SDS) 플랫폼 ‘오로라’와 결합해 시너지를 높인다는 구상이다. 여기에는 캐나다 차세대 잠수함 사업과 연계한 보안 통신, 데이터 복원력, 지휘·통제 기능 등도 포함된다.

손재일 한화시스템 대표는 “한화시스템은 해양·위성·AI·보안 부문에서 보유한 잠수함 운용 제반 기술을 바탕으로 한국이 캐나다의 ‘글로벌 경제·안보 공급망’ 핵심 파트너로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 글로벌 경영컨설팅 기업 KPMG는 한화의 산업협력 방안이 실행될 경우 2026년부터 2040년까지 캐나다 현지에서 누적 연인원 기준 20만 명 이상 고용을 창출할 것으로 예상했다. 이는 잠수함 건조 성과를 넘어 철강, 위성, AI, 유지·보수(MRO) 등 연관 산업 전반에 걸친 절충교역(ITB)의 장기적 파급 효과를 반영한 수치로, 추가적인 협력과 투자 확대에 따라 고용·경제 효과는 더 커질 수 있다고 한화 측은 덧붙였다.