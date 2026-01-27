더존비즈온 손잡은 롯데이노베이트, AI 기반 ERP 시장 '기웃'

롯데이노베이트가 더존비즈온과 협력해 인공지능(AI) 기반 전사적 자원 관리(ERP) 시장 공략에 나선다. 기업들의 디지털 전환 수요가 '인공지능 전환(AX)'으로 고도화하는 상황에서 지능형 솔루션으로 시장을 선점하겠다는 전략이다.

롯데이노베이트는 전날 서울 본사에서 더존비즈온과 'AI 기반 ERP 전략적 협력'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

양사는 AI 기반 ERP 시스템 고도화를 시작으로 중대형 사업 컨소시엄 구성 및 공동 제안, 유지보수 사업 등 전방위적인 협력을 추진한다. 이를 위해 두 기업은 각 사의 핵심 플랫폼을 결합해 새로운 비즈니스 모델을 창출한다는 구상이다.

지난 26일 롯데이노베이트와 더존비즈온 업무협약식 현장. 왼쪽부터 이강수 더존비즈온 부회장과 김경엽 롯데이노베이트 대표 (사진=롯데이노베이트)

특히 롯데이노베이트의 차세대 AI 기반 통합 소프트웨어 개발 생명주기(SDLC) 플랫폼 '데브멤버(DEVmember)'는 더존비즈온의 AI 기반 통합 비즈니스 플랫폼 '옴니이솔(OmniEsol)'과 연계해 활용할 방침이다.



또 롯데이노베이트는 자사가 보유한 대형 정보기술(IT) 사업 경험과 리스크 관리 역량에 더존비즈온 ERP 솔루션을 결합해 글로벌 시장에 진출할 계획이다.

양사는 사업 초기 단계부터 기술 지원에 힘을 싣고 기업 고객에게 최적화된 AX 환경을 구현하는 데 집중할 예정이다.

김경엽 롯데이노베이트 대표는 "이번 협력은 롯데이노베이트 시스템 개발 역량과 더존비즈온 솔루션 기술력이 결합해 시장에 없던 새로운 가치를 창출하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

이어 "대외 사업을 적극 확대하고 시스템을 고도화해 고객 경험을 혁신하는 한편, 미래 경쟁력을 공고히 하겠다"고 부연했다.