롯데이노베이트, '피지컬 AI'로 로봇 사업 시동

롯데이노베이트가 인공지능(AI) 사업을 확대해 기술 생태계 영역을 넓힌다.

롯데이노베이트는 소프트웨어(SW) 기반 사업을 넘어 피지컬 AI 사업으로 범위를 확장하겠다고 12일 밝혔다.

앞서 롯데이노베이트는 피지컬 AI 기반 로봇 서비스(RaaS) 상용화 목표로 지난해 8월 피지컬 AI와 로봇 관련 전담 조직을 신설하고 연구조직도 넓혔다.

롯데이노베이트가 인공지능(AI) 사업을 확대해 기술 생태계 영역을 넓힌다. (사진=롯데이노베이트)

이번 피지컬 AI 사업에서는 하드웨어(HW)에 유니트리 G1이 사용됐고 SW에 롯데이노베이트 아이멤버가 사용됐다.

G1은 키 132센티미터(cm), 무게 35킬로그램(kg)으로 이뤄진 중국 로봇기업 유니트리의 소형 휴머노이드 로봇이다. 여러 오픈소스를 지원하는 역할을 맡았다.

아이멤버는 롯데이노베이트 자체 AI 플랫폼이다. 온디바이스 기반 음성 인식(STT), 텍스트 음성 전환(TTS), 거대언어모델(LLM) 등 AI 엔진을 탑재했다.

관련기사

롯데이노베이트는 특정 HW에 국한하지 않은 여러 기기로 아이멤버를 확장할 계획이다.

롯데이노베이트가 추진 중인 로봇은 유통, 제조, 건설, 식품 등 여러 업무를 수행할 수 있는 범용 휴머노이드가 될 방침이다. 특히 유통 현장에서는 재고 파악이나 보안 순찰을, 제조와 화학 현장에서는 위험 업무를 로봇이 대체할 예정이다.