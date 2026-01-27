민주당 조계원 의원 "애니 클러스터 가짜뉴스 퍼트린 순천시...보조금법 위반 인정해야"

더불어민주당 조계원 의원은 1월 21일, 문화체육관광부로부터 애니메이션 클러스터 사업 추진 과정에서 순천시가 사전 승인 없이 사업 내용을 변경하거나 보조금을 목적 외로 집행한 위법 사례가 다수 확인되었다는 보고를 받았다고 밝혔다.

이와 관련해 일부 언론은 익명을 사용한 순천시 관계자의 주장을 인용해 조계원 의원의 의혹 제기에 반박하는 내용과 함께, 법적·행정적 수단을 동원해 정당성을 입증하겠다는 순천시의 입장을 보도했다.

이들 보도에서는 순천시가 문화체육관광부로부터 애니메이션 클러스터 특별감사와 관련한 통보를 받은 적이 없으며, 문화체육관광부의 특별조사 자료는 아직 확정된 결과가 아니라 감사 방향 등이 포함된 계획안에 불과하다는 주장도 담겼다.

더불어민주당 조계원 의원 사진

또한, 법 위반 사항이 다수 확인됐다는 의혹에 대해서도 순천시는 문화체육관광부와 사전 승인과 협의를 거쳤다고 주장했다.

이에 대해 조계원 의원은 순천시가 익명의 관계자를 내세워 위법 사항을 덮으려는 시도는 손바닥으로 하늘을 가리려는 변명에 불과하다고 비판했다.

아울러 지금이라도 보조금법 위반에 대한 잘못을 인정하고 사태 수습을 위해 최선을 다하는 것이 순천시민에 대한 공직자의 올바른 자세라고 강조했다. 또한 일부 언론에 대해서도 사실관계 확인을 보다 철저히 해줄 것을 요청했다.

문화체육관광부에서 애니메이션 클러스터 조성사업을 담당하는 국장은 순천시의 주장에 대해 문화체육관광부가 순천시와 충분히 사전 조율을 했다면 사업계획 연장을 승인하지 않았겠느냐는 반문으로 해당 입장을 일축했다.

또한 문화체육관광부는 순천시가 국가정원습지센터 내에 조성 중인 여수MBC 스튜디오 신축과 관련해 당초 승인되지 않은 방송통신시설 신축을 위한 변경계획 요청에 대해 불승인 조치를 내렸다고 입장을 전했다.

조계원 의원은 순천시가 익명성에 숨어 국민의 혈세인 보조금을 낭비한 행정을 비판한 국회의원의 정당한 의정활동을 폄훼하고 언론에 잘못된 사실관계를 전달함으로써 순천시민을 기만하고 호도하는 작태를 즉각 중단할 것을 요구하며 이러한 행태가 계속될 경우 순천시(관계자)에 대해 강력한 행정적, 법적 조치를 강구하겠다는 입장을 밝혔다 .