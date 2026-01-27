한 인간이 자기 삶을 끝까지 치열하게 성찰했을 때 비로소 도달하는 깊은 지혜가 있다. 신간 '산다는 것은'은 이를 다룬 인문철학 에세이다.

저자는 삶과 죽음, 결핍과 성장, 책임과 감사라는 근본적 주제를 중심에 두고 자신이 지나온 시간과 수많은 독서, 그리고 역사 속 인물들의 삶을 함께 짚어내며 “어떻게 살아야 하는가”라는 인류 보편의 질문에 깊은 사유로 응답한다.

특히 누구나 겪는 결핍과 실패, 불확실성을 피할 수 없는 인간 조건을 직시하는데, 저자는 바로 '결핍'이야말로 인간을 단단하게 만들고 인생을 다시 세우는 역설적 자산이라고 강조한다.

풍요가 주지 못하는 강한 의지와 성장은 부족함을 견디고 넘어서는 과정에서 비로소 싹튼다는 뜻이다.

또한 인간이 결코 혼자의 힘으로 살아갈 수 없음을 환기한다. 우리 삶이 존재하기까지 수많은 사람과 자연의 은혜가 있었으며, 그렇기에 다음 세대가 더 멀리 나아갈 수 있도록 길을 넓히고 장애물을 치우는 책임을 지닌 존재임을 일깨운다. 타인을 돕는 삶이 곧 자기 자신을 구하는 길이라는 메시지는 현대 사회에 더욱 절실하게 다가온다.

저자는 오랜 사색과 독서를 통해 얻은 통찰은 독자에게 삶을 다시 바라보게 하는 거울이 되고, 어떤 어려움 속에서도 희망의 불씨를 꺼뜨리지 않도록 조용한 격려가 된다고 강조한다.

죽음의 자각은 우리를 겸허하게 만들며, 남은 시간을 어떻게 살아야 할지 묻는 새로운 출발점이 된다.

책은 삶의 무게를 견디며 하루하루를 살아내는 독자들에게 다시 일어설 수 있는 사유의 힘을 건넨다.

(박철순 지음/한국지식문화원)