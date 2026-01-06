[신간] 모방하는 기계들의 시대

인공지능(AI)은 더 이상 미래 기술이 아니다. 이미 생활 깊숙한 곳에 들어와 있다. 번역하고, 그림을 그리고, 글을 쓰는 AI를 흔하게 접할 수 있다. 이런 상황이 되면서 “과연 AI를 어디까지 받아들여야 할 것인가”란 고민을 하게 된다. “AI는 정말 생각하는 존재인가”라는 질문도 함께 던지게 된다.

‘모방하는 기계들의 시대’는 이런 질문에서 출발해 AI의 과거와 현재, 미래를 정리한 교양 역사서다.

이를 위해 저자는 1950년 앨런 튜링의 질문까지 거슬러 올라간다. 이후 수 차례의 실패와 ‘AI의 겨울’을 거쳐 딥러닝과 생성형 AI에 이르는 발전 과정을 꼼꼼하게 짚어준다. 이런 시간의 흐름 속에서 AI가 인간의 사고를 어떻게 모방해왔는지 풀어낸다.

비전공자들이 AI 관련 책을 읽는 것이 수월한 작업은 아니다. 복잡한 수식이나 불쑥 불쑥 튀어나오는 기술 설명 때문이다.

이 책은 이런 복잡하고 어려운 설명 대신 기술이 등장한 배경과 전환의 의미에 초점을 맞추고 있다. 덕분에 AI를 하나의 ‘이야기’로 이해하도록 돕는다.

‘모방하는 기계들의 시대’는 크게 4부로 구성돼 있다.

1부 ‘과거의 물결’에서는 튜링 테스트, 신경망, 전문가 시스템 등 초기 인공지능의 도전과 좌절을 통해 오늘날 AI의 뿌리를 짚는다.

2부 ‘현재의 파도’에서는 트랜스포머, 초거대 모델, 생성형 AI의 등장을 통해 기술 패러다임이 어떻게 전환되었는지를 설명한다.

3부 ‘미래의 항해’는 데이터, 윤리, 규칙이라는 키워드를 중심으로 AI와 공존하기 위한 최소한의 기준을 제시한다.

4부 ‘일상이 된 AI’에서는 수많은 AI가 협력하는 사회에서 인간의 역할과 선택을 질문하며, 기술을 넘어 삶의 문제로 시선을 확장한다.

이 책의 가장 큰 특징은 AI를 기능이나 성능이 아닌 ‘사고 방식의 변화’로 다룬다는 점이다. 저자는 AI가 무엇을 할 수 있는지 복잡하게 나열하지 않는다. 대신 왜 이런 기술이 등장했는지, 어떤 한계를 넘어왔는지, 앞으로 무엇을 결정해야 하는지를 차분하게 묻는다.

AI에 대한 막연한 기대와 불안을 동시에 느끼는 독자에게, 이 책은 기술을 판단하기 위한 하나의 좌표를 제공한다.

기계를 이해하는 일은 결국 인간을 다시 이해하는 일이다. ‘모방하는 기계들의 시대’ 는 이런 만고불변의 진리를 분명하게 보여주는 책이다.

(김태훈 지음/ 좋은습관연구소)