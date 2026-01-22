[신간] 아랍에미리트의 문화유산

아랍에미리트 문화유산 분야 최고 권위자 압둘아지즈 알무쌀람 박사의 저서 '아랍에미리트의 문화유산: 민속문화로 전해진 삶의 지혜'가 국내에서 정식 번역 출간됐다.

이 책에서 저자는 외부인의 단편적인 기록에 의존하지 않고 현지인 구전 서사와 민중시·속담 속에 살아 숨 쉬는 주체적 역사를 복원해 낸다. 이를 통해 오늘날 UAE가 지닌 문화적 자부심의 근원이 어디에서 비롯됐는지를 설득력 있게 보여 준다.

이 책은 아랍에미리트인 일상과 생업, 그 속에서 축적된 삶의 방식이 어떻게 하나의 문화적 체계로 자리 잡아왔는지를 담아낸다. 대대로 이어져 온 전통 수공예와 직업은 단순한 생계 수단을 넘어 기술과 예술이 결합된 삶의 양식을 이뤘다. 이러한 문화적 토대는 공동체 결속을 상징하는 민속 예술 아얄라로 발전했다.

유네스코 무형문화유산으로 지정된 아얄라를 비롯한 다양한 공연 예술에 대한 저자의 깊이 있는 고찰은 아랍에미리트 문화의 층위와 깊이를 입체적으로 드러낸다. 문자 중심의 기록 문화가 정착되기 이전 기억과 구전을 통해 지식과 경험을 전승해 온 아랍 사회의 전통과 바다에 깃든 토속 신앙, 생명의 근원인 비를 둘러싼 민속 의례, 혹독한 더위를 피해 오아시스로 이동하며 살아온 ‘알까이드’ 생활 양식 등은 척박한 자연환경 속에서 형성된 민중의 삶의 지혜를 전한다.

(압둘아지즈 알무쌀람 저, 이예지 역, 출판사 히크마)