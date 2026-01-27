스타벅스, 대학생 멤버십 ‘캠퍼스 버디’ 가입자 55만명 돌파

스타벅스 코리아는 대학생 전용 멤버십 ‘캠퍼스 버디’ 누적 가입자가 55만명을 넘었다고 27일 밝혔다. 지난 2024년 9월 출시 이후 약 1년 4개월 만의 성과라고 회사는 설명했다.

회사 측은 한국교육개발원이 발표한 2025년 전국 대학(원)생 수(301만6천724명)를 기준으로, 대학(원)생 5명 중 1명꼴로 캠퍼스 버디 혜택을 받는다고 밝혔다. 캠퍼스 버디는 카카오톡 학생증 발급이 가능한 400여개 대학·대학원 재학생(휴학생 포함)을 대상으로 운영되며, 재학 인증을 위해 1년마다 기간 연장이 필요하다고 했다.

스타벅스는 성장 요인으로 ‘무료 가입’과 쿠폰 중심 혜택을 들었다. 스타벅스 앱에서 카카오톡 학생증을 등록한 리워드 회원은 별도 비용 없이 가입할 수 있으며, ▲최초 가입 시 제조 음료 50% 할인 ▲주중 제조 음료 30% 할인 ▲주말 제조 음료 1+1 ▲매월 푸드 20% 할인 쿠폰 등을 제공한다고 밝혔다. 회사는 가장 많이 사용된 쿠폰이 ‘주중 제조 음료 30% 할인’이라고 덧붙였다.

(사진=스타벅스)

스타벅스는 캠퍼스 버디 가입 고객의 구매 패턴이 미가입 고객보다 활발했다고도 설명했다. 지난해 기준 캠퍼스 버디의 구매 빈도가 높았고, 분기별 구매 금액도 증가 추세를 보였다는 것이다. 2025년 4분기 구매 금액은 같은 해 1분기 대비 약 60% 늘었다고 밝혔다.

이용 시기·메뉴 데이터도 공개했다. 캠퍼스 버디 방문이 가장 많았던 달은 11월이며, 3월부터 구매 금액이 본격적으로 늘었다고 회사 측은 설명했다. 선호 음료는 아이스 카페 아메리카노, 아이스 자몽 허니 블랙티 등이었고, 푸드는 샌드위치류가 많이 팔렸다고 밝혔다.

스타벅스는 올해도 캠퍼스 버디 전용 이벤트를 강화하겠다고 했다. 이수연 전략기획본부장은 “대학생 라이프스타일에 맞춘 마케팅 활동을 이어가겠다”고 말했다.