‘겔포스’에 미래 우주 인재 바람 담겨

보령컨슈머헬스케어가 우주과학 경진대회인 ‘HIS(Humans In Space) Youth’ 수상작을 담은 위장약 ‘겔포스엠’과 ‘겔포스엘’ 패키지를 출시했다.

보령과 한국과학창의재단은 지난 2024년부터 우주과학 경진대회인 ‘HIS(Humans In Space) Youth’를 공동 개최해 오고 있다. 이번 패키지 출시는 우주 개발 꿈을 위장약 겔포스로 알리자는 취지에서 추진됐다.

패키지에 적용된 그림은 ‘우주정거장에서 나의 하루’를 주제로 출품된 2024년 초등부 수상작 20점이다. 해당 작품들은 실제 우주로 간 대한민국 최초의 청소년 순수 예술 창작물로서 지난해 6월 액시엄 스페이스의 우주선에 실려 국제우주정거장으로 보내졌다.

아울러 회사는 전체 수상작을 도입한 위 건강기능식품 ‘위엔포스’도 판매 중이다.

보령컨슈머헬스케어 김지혜 OTC마케팅그룹장은 “이번 패키지 출시는 지난 50여 년간 국민 위장약으로 자리매김해 온 겔포스가 미래 세대의 꿈을 담아 새로운 50년을 맞이한다는 데 큰 의미가 있다”라며 “앞으로도 다채로운 마케팅 활동을 추진함으로써 소비자 접점을 넓히고, 사회에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.