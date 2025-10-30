보령, 쥴릭파마와 CDMO 계약

보령이 쥴릭파마와 오리지널 세포독성항암제 ‘알림타(성분명 페메트렉시드)’의 동남아시아 공급을 위한 위탁개발생산(CDMO) 계약을 맺었다.
계약에 따라 보령은 오는 2027년부터 필리핀‧태국‧말레이시아‧인도네시아‧브루나이‧캄보디아‧ 미얀마 등 동남아 7개국에 알림타 주사제를 공급하게 된다. 계약 기간은 5년. 생산은 보령 예산 캠퍼스에서 이뤄진다.
보령은 지난해 대만 로터스사와의 세포독성항암제 공급계약도 한 바 있다. 지난 7월 체플라팜‧자이프렉사 계약에 이어 이번 쥴릭파마와 알림타 공급계약까지 진행한 것. 보령은 단순 생산 공급을 넘어 ‘이익 구조의 질적 개선’과 ‘사업 체질의 글로벌 전환’이라는 전략적 목표를 달성한다는 목표다.
회사는 원본 의약품 비즈니스 인수 전략의 일환으로 2022년 알림타의 국내 권리를 인수해 자사 생산 체제로 전환한 바 있다. 이어 액상 제품 출시를 통한 제형 개선까지 수행했다. 회사는 세포독성항암제 CDMO 사업을 확장 의지를 밝혔다.
보령 김성진 CSO는 “CDMO는 외형 성장보다 이익의 질을 개선해 나갈 수 있는 사업 구조”라며 “보령은 세포독성항암제 분야의 글로벌 공급자로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.