지마켓, '2026 설 빅세일' 기획전…역대 최대 규모

지마켓과 옥션은 내달 12일까지 18일간 '2026 설 빅세일' 기획전을 진행한다고 26일 밝혔다. 설 명절을 앞두고 선물세트, 식품 등 인기 상품군을 선정해 특가 판매한다.

이번 행사는 상품 셀렉션 강화에 집중했다. 지난해 행사 대비 참여 브랜드 수는 30%, 특가상품 수는 4배가량 확대했다. 다양한 품목을 구매해야 하는 명절 쇼핑 수요에 맞춰 할인상품 가짓수를 늘리고, 중저가 상품 중심으로 최저가를 내세우며 가격 경쟁력을 강화한다.

이번 설 빅세일에는 130여 개의 브랜드가 참여한다. 주요 브랜드로는 ▲유한킴벌리 ▲신성통상 ▲P&G ▲로보락 ▲LF ▲CJ제일제당 ▲삼성 ▲정관장 ▲LG ▲아모레퍼시픽 ▲LG생활건강 ▲시몬스 ▲테팔 ▲코카콜라 등이 있다.

특가딜 상품도 800여 개를 선보인다. 특가딜은 매일 세 차례에 걸쳐 한정수량 공개하는 '오픈런 타임딜'과 단 하루만 특가 판매하는 '설 특가 24시' 코너에서 소개한다. 이날에는 ▲'CJ선물세트 스팸 라이트 12호*5개' ▲'피코크 떡갈비 450g*6팩' ▲'하기스 네이처메이드·밤부 기저귀 3박스' ▲'삼성 비스포크 직수형 냉온정수기' ▲'바이탈플랜트 인덕션 롤팬' ▲'드리미 X50s 프로 울트라 올인원 로봇청소기' 등을 선보인다.

오는 27일에는 ▲'로보락 S9 맥스V 울트라 로봇청소기' ▲'사조대림 안심특선 100호*5세트' ▲'농협안심한우 1등급 으뜸구이세트' ▲'사이판PICVS월드리조트 자유여행 4~6일(전일정 식사포함)' ▲'상주곶감 선물용 건시 1kg' 등을 제안한다.

이외에도 ▲식품&마트 ▲가전&PC ▲리빙&레저 ▲패션&뷰티 탭에서 각 카테고리별 추천 상품을 확인 가능하다.

설 특집 라이브방송도 진행한다. 행사 기간 총 250여 회에 걸쳐 진행되며, 라이브방송 중에만 제공하는 추가 할인과 참여형 행사를 선보일 예정이다. 이날에는 ▲'부모님 효도선물 1위 삼성가전 편'(오전 10시) ▲'미리 준비하는 설 선물세트, 대상 청정원 빅세일 편'(오전 11시) ▲'LG전자와 함께 풍요로운 설 빅세일 편'(오후 7시) 등을 진행한다.

오는 27일에는 ▲'삼성 갤럭시북6 출시 편'(오전 9시) ▲'1월 제철맞이 수산·축산 장바구니 라이브 편'(오전 11시) ▲'지오지아 빅세일, 단 하루 역대급 혜택 편'(오후 7시) 등이 예정돼 있다.

이밖에도 설 빅세일 전용 할인쿠폰을 지급하며, 브랜드에 따라 적용 가능한 쿠폰도 추가로 제공한다. 카테고리에 따라 카드사 결제할인도 받을 수 있다.

지마켓 관계자는 "기획전 전용 할인쿠폰 비용을 회사가 모두 부담하면서, 셀러는 오직 상품의 품질과 가격에 집중할 수 있어 행사 참여 브랜드가 늘고 상품 경쟁력도 높아졌다"이라고 말했다.