당근알바, 설 맞이 '반려동물 돌봄 알바' 기획전

지역생활 커뮤니티 당근의 구인·구직 서비스 당근알바가 설 연휴를 앞두고 반려동물 돌봄 수요가 늘어나는 시기를 맞아 '반려동물 돌봄 알바' 기획전을 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 기획전은 반려동물을 키우는 이용자라면 누구나 참여할 수 있는 행사와 반려동물 돌봄 알바가 필요한 구인자를 위한 혜택으로 구성됐다.

이날부터 오는 26일까지 진행되는 1차 기획전 '내새꾸 자랑회'는 반려동물을 키우는 이용자라면 누구나 참여할 수 있다. 행사 페이지에 반려동물 사진과 간단한 소개를 등록하면 참여가 완료되며, 내부 심사를 통해 선정된 12마리의 반려동물을 주인공으로 한 맞춤 달력 포스터가 추첨을 통해 총 500명에게 경품으로 제공된다. 당첨자 발표는 오는 30일이며, 행사에 참여한 이용자들은 우리 동네 이웃들이 올린 다양한 반려동물 사진과 이야기를 구경할 수 있다.

(사진=당근)

이어지는 2차 행사 '내새꾸 돌봐주실 분'은 반려동물을 돌봐 줄 사람이 필요한 구인자를 대상으로 진행된다. 오는 28일부터 내달 3일까지 진행되는 행사 기간 동안 '이웃알바'에 반려동물 돌봄 구인글을 작성하면 경품에 자동 응모되며 ▲반려동물 종합건강검진 비용(최대 40만 원, 2명) ▲당근 장바구니(200명) ▲당근 피크닉 매트(200명) ▲츄파춥스(무제한 증정) 중 한가지에 즉시 당첨된다. 행사 참여는 1인 1회 가능하다.

당근 관계자는 "설 연휴를 앞두고 반려동물 돌봄을 어떻게 준비할지 고민하는 보호자들이 많다"며 "이번 기획전을 통해 반려동물 돌봄 알바에 대한 접근성이 한층 높아지고, 이웃 간 신뢰와 온기가 이어지길 기대한다"고 말했다.