"알바비를 두배로"…당근알바, 추석 맞이 기획전 진행

지역생활 커뮤니티 당근의 지역 기반 구인구직 서비스 당근알바는 추석 명절을 맞아 동네에 필요한 알바와 일자리를 연결해 주는 다양한 기획전을 펼친다고 15일 밝혔다.
‘알바비 2배 보너스 이벤트’는 사장님이 주는 알바비에, 당근이 한 번 더 알바비를 지급한다. 해당 기간에 당근 앱 내 이벤트 페이지를 통해 알바에 지원하고, 채용 확정된 인원 중 10명을 추첨해 알바비 두 배 보너스 혜택을 제공한다. 당근알바가 추가 지급하는 알바비는 최대 30만 원까지 지원되며, 행사는 내달 12일까지 참여 가능하다. 당첨자는 같은달 14일에 발표한다.
알바생뿐만 아니라 사장님도 혜택을 받을 수 있다. ‘알바비 지원금 제공 이벤트’는 행사 페이지를 통해 알바 공고를 게시한 사장님 중 추첨을 통해, 사장님 한 명에게는 당근머니 50만원을, 사장님 10명에게는 각 당근머니 1만원을 지급한다. 행사 기간 및 당첨자 발표일은 알바비 2배 보너스 이벤트와 동일하다.
또 당근알바는 명절을 맞아 생활 속 고민거리를 가까운 이웃에게 맡길 수 있는 ‘이웃알바’에 착안해, 글로벌 청소용품 브랜드 ‘스크럽 대디’와 함께 ‘설거지 순삭 알바 이벤트’를 마련했다. 설거지를 ‘설거지 알바’라는 콘셉트로 풀어내며, 설거지 걱정을 해결해 줄 경품을 선물한다.
당근 앱 당근알바 탭에 노출되는 행사 페이지에 올해 추석 스크럽 대디와 함께하고 싶은 이유를 남기면 된다. 추첨을 통해 총 10명에게 미닉스 식기세척기 프로와 스크럽 대디의 ‘디쉬 대디’ 본품 및 리필 2입을, 490명에게는 디쉬 대디 본품 및 리필 2입을 제공한다.
또한 단기 알바 알림 설정만 하면, 추첨을 통해 선정된 100명에게 당근머니 1천원을 제공한다
당근 관계자는 “앞으로도 당근알바는 명절 대목은 물론 특정 시즌마다 구인자와 구직자를 적극 지원할 수 있는 다양한 기획전을 이어가겠다”고 말했다.