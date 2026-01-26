포티투닷, '자율주행' 개발자 50명 더 늘린다

포티투닷이 엔드투엔드(E2E) 자율주행 기술 ‘아트리아AI’ 고도화를 위해 50여 명의 자율주행 분야 경력 개발자 채용에 나선다고 26일 밝혔다.

포티투닷은 ML플랫폼, 인공지능(AI), 피지컬AI, 시각-언어-행동(VLA), 보안 등 자율주행 기술 전반에 걸친 10여개 직무에서 최소 3년부터 최대 20년의 전문 경력을 보유한 경력 개발자 채용을 진행한다.

현재 포티투닷에는 총 800명 이상의 임직원이 한국 및 미국, 폴란드 등 글로벌 오피스에서 근무하고 있다. 이 가운데 개발 직군 임직원은 70% 이상이다.

포티투닷 판교 사옥 전경

이번 채용은 포티투닷이 현대자동차그룹의 글로벌 소프트웨어 센터로서 자율주행 고도화를 단계적으로 추진하는 전략에 맞춰 진행된다.

회사는 특히 AI 소프트웨어와 임베디드 소프트웨어 분야 개발자가 단순 연구를 넘어 실제 자율주행 서비스 기술을 고도화하는 과정까지 함께 경험할 수 있는 점을 강조했다. 석·박사 과정 연구원 경력 입사자가 연구 실증과 커리어 확장 등을 동시에 도모할 수 있다는 설명이다.

판교테크노밸리에 자율주행 개발 인프라와 RD 테스트 차량 등을 갖춰 기술 개발과 실제 도로 환경 검증을 모두 수행할 수 있는 프로젝트 환경을 제공하는 등 개발자의 안정적 실행과 커리어 성장을 지원하는 점도 이점으로 꼽았다.

포티투닷 측은 “국내외 최고 수준의 개발자들이 모여 미래 모빌리티 혁신을 이끌 포티투닷의 기술 경쟁력을 함께 강화해 나가고 있다”며, “현대차그룹의 SDV 전환을 함께 추진해 나갈 전문 인재들의 많은 지원을 바란다”고 밝혔다.