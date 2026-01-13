[프로필] 박민우 현대차그룹 AVP본부장 겸 포티투닷 대표이사

현대자동차그룹은 13일 엔비디아 전 부사장인 박민우 박사를 신임 AVP본부장 겸 포티투닷(42dot) 대표로 선임했다.
박 신임 사장은 테슬라와 엔비디아 등 글로벌 기업에서 컴퓨터 비전 기반 자율주행 분야 기술의 연구·개발부터, 양산과 상용화까지 전 과정을 경험한 세계적인 기술 리더이다.
다음은 박민우 신임 사장의 주요 약력이다.
박민우 사장
: 현대차그룹 AVP본부장 겸 포티투닷(42dot) 대표이사
▶ 1977년생 (만 48세)
▶ 학력
- 미국 펜실베니아주립대학교 컴퓨터공학 박사
- 미국 펜실베니아주립대학교 전기전자공학 석사
- 고려대학교 전기·전자·전파공학 학사
▶ 주요 경력
- 엔비디아 부사장, 슈퍼노바·코스모스 SDG 제품 부문
- 엔비디아 부사장, 자율주행 인지 및 머신러닝 파운데이션
- 엔비디아 수석 디렉터, 자율주행 인지 기술(자율주행 차량)
- 엔비디아 디렉터, 자율주행 인지 기술(자율주행 차량)
- 엔비디아 수석 매니저 겸 수석 과학자, 자율주행 차량
- 테슬라 수석 엔지니어링 매니저, 자율주행 인지(오토파일럿)
- 테슬라 수석 스태프 엔지니어, 자율주행 컴퓨터 비전(오토파일럿)
- 테슬라 스태프 엔지니어, 자율주행 컴퓨터 비전(오토파일럿)
- 오브젝트비디오(ObjectVideo) 연구과학자
- 이스트만 코닥(Eastman Kodak) 연구과학자