中 국영 매체 "테슬라 FSD 승인 임박 사실 아냐”

최근 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 완전자율주행(FSD) 기능에 대해 곧 유럽과 중국 출시가 이뤄질 것이라 언급했으나, 중국 국영 매체가 이를 부인했다.

중국 전기차 매체 CNEV포스트는 중국 공산당 중앙선전부 산하 매체인 차이나데일리를 인용, 관련 사안에 정통한 소식통이 FSD 조기 승인 가능성을 부인했다고 최근 보도했다.

일론 머스크 CEO가 지난 22일 스위스 다보스 세계경제포럼(WEF) 현장에서 내달쯤 유럽과 중국 당국의 FSD 출시가 임박했다고 언급한 반면, 상반된 보도가 나온 것이다.

테슬라 FSD 주행 모습 (사진=테슬라)

테슬라는 지난해 2월부터 중국에서 주행 보조 기능 ‘오토파일럿’을 향상한 자동 보조 운전 기능을 약 6만4천 위안(약 1천330만원)에 제공하고 있다. 속도, 경로에 따른 차선 자동 변경과 교통 신호 인식 기반 교차로 주행, 경로 최적화, 차량 내 운전자 주의 여부 모니터링 등이 지원되지만 FSD보다는 기능 수준이 떨어진다는 평가다.