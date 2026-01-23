SSG닷컴, 새 먹거리 '티켓 예매 사업'…상반기 윤곽

기존 장보기·백화점 사업과 시너지 '기대'

유통입력 :2026/01/23 18:18

SSG닷컴이 티켓 예매 서비스를 새 먹거리로 낙점하고 시장에 진출한다.

23일 이커머스업계에  따르면 SSG닷컴은 올해 상반기 내 통합 티켓 예매 서비스를 출시할 예정이다. 이를 위해 SSG닷컴은 '티켓 예매서비스' 관련 이용약관 내용도 추가한 상태다. 약관에는 예매, 취소, 환불, 수수료 등 서비스 이용 전반의 기준이 포함됐다.

SSG닷컴이 기존에 영위하던 장보기, 백화점 중심의 사업군에서 여가로 사업 영역이 확장됨에 따라 추가적인 고객 유입 효과를 기대할 수 있을 전망이다.

SSG닷컴 관계자는 "홈페이지 공지사항에 티켓 예매 서비스 이용약관이 게시됐다"며 "다양한 문화 콘텐츠를 접할 수 있는 티켓 예매서비스를 상반기 안에 출시해 고객 만족도를 높일 예정"이라고 말했다.

