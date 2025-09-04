SSG닷컴, 빵지순례 테마로 성수동 식빵-신촌 베이글 맞대결 진행

SSG닷컴이 오는 17일까지 2주간 미식관 단독 상품 중심의 고객 참여형 프로모션 ‘맛 VS 맛’을 진행한다고 4일 밝혔다.

‘빵지순례’를 테마로 마련된 이번 행사에서는 성수동 식빵 맛집 ‘밀도’와 신촌 베이글 맛집 ‘마더린러 베이글’이 고객 투표로 맞대결을 펼친다.

투표에 참여한 고객에게는 ‘맛 VS 맛’ 행사 상품 구매 시 사용할 수 있는 10%, 20%, 30% 할인 쿠폰 중 한 장을 무작위로 제공한다.

SSG닷컴

쿠폰 적용 대표 상품으로도 쓱닷컴 입점 대표 베이커리를 준비했다. ‘문경사과 롤케익’은 1+1 구성으로, ‘대만식 삼색 샌드위치’는 최대 30% 할인가에 선보인다. ‘치플레’ 수플레 치즈케이크와 서울역 디저트 맛집 ‘포컬포인트’ 수제 파이도 20% 할인한다.

관련기사

이 밖에 간편식, 식재료 등도 행사가에 만나볼 수 있다. ‘고사리 익스프레스’, ‘효뜨’, ‘윤서울’, ‘리북방’ 등 유명 맛집 간편식과 ‘벤슨’ 아이스크림 등을 최대 30% 할인 판매한다.

SSG닷컴 관계자는 “단독 상품을 재미있게 소개하고자 고객 반응이 좋은 상품을 엄선해 참여형 프로모션을 기획했다”며 “차별화 상품 연계 프로모션을 지속 마련해 고객 접점을 넓혀가겠다”고 말했다.