홈앤쇼핑, ‘취향저격 여행 페스타’ 개최

홈앤쇼핑이 고객 선호도 조사를 반영한 특별 기획전 ‘취향저격 여행 페스타’ 를 오는 9월 4일부터 7일까지 4일간 진행한다고 밝혔다.
이번 행사는 지난 7월 홈앤쇼핑 고객 2,327명을 대상으로 진행한 설문조사 결과를 바탕으로 마련됐다. 조사 결과, 겨울에 가장 가고 싶은 휴양지는 ‘호주/뉴질랜드’, 단기간 선호 여행지는 ‘일본’, 인생 버킷리스트 여행지는 ‘유럽’으로 나타났다.
고객들이 원하는 패키지 조건으로는 ‘NO옵션·NO쇼핑’ 상품이 가장 많이 선택됐다. 이에 따라 홈앤쇼핑은 4일간 고객 선호 여행지 라이벌 특집 방송을 진행한다. ▲호주/뉴질랜드 ▲일본 ▲유럽 ▲베트남 ▲미서부 지역 자세한 내용은 홈앤쇼핑 홈페이지의 편성표에서 확인이 가능하다. 아울러 경품 이벤트로 고객에게 주는 즐거움이 더욱 커진다.
특집방송 기간 동안 방송중 상담예약 고객 대상으로 방송마다 최대 200만원 현금 경품이 추첨을 통해 제공된다. 또한 행사기간 중 총 80명을 대상으로 프리미엄 여행용 캐리어 2종 세트가 증정된다.
홈앤쇼핑 관계자는 “이번 여행 페스타는 고객 의견을 반영해 기획된 특집전”이라며 “앞으로도 고객 기대에 부응하는 여행 방송을 선보이겠다”고 말했다.