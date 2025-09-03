샵라이브, ‘라이브·숏폼으로 매출 만드는 전략’ 세미나 개최

글로벌 비디오커머스 솔루션 기업 샵라이브(대표 김기영)가 이커머스 기업들의 매출 성장을 위한 첫 번째 인사이트 세미나를 개최한다고 3일 밝혔다.

‘샵라이브 인사이트(Shoplive INSIGHTS)’ 시리즈의 첫 행사인 이번 세미나는 ‘라이브·숏폼, 매출 만드는 비디오 커머스 전략’을 주제로 비디오커머스 시작을 망설이거나 더 나은 운영 방안을 찾는 모든 이커머스 기업을 대상으로 한다. 솔루션사인 샵라이브와 플랫폼 29CM, 브랜드 자사몰 R2W가 전하는 비디오커머스 트렌드와 실전 인사이트, 광고 전략을 한자리에서 들을 수 있다.

이번 세미나는 샵라이브의 라이브 솔루션으로 진행되는 것이 특징이다. 인사이트와 제품 경험이 결합된 형태라는 점에서 차별화된다. 참석자들은 온라인 라이브로 세미나를 시청하는 동시에 퀴즈·설문 이벤트와 실시간 Q&A에 참여하며 샵라이브 솔루션의 여러 기능을 직접 체험할 수 있다.

샵라이브

세미나는 총 4개 세션으로 구성된다. 첫 번째 세션에서는 샵라이브 김기영 대표가 ‘비디오커머스, 커머스 성장의 전환점’을 주제로 글로벌 트렌드와 국내 비디오커머스 전망을 제시하고, 샵라이브의 신규 기능 및 로드맵을 직접 소개한다. 두 번째 세션에서는 무신사 임연희 콘텐츠 매니저가 패션 플랫폼 ‘29CM의 비디오커머스 활용법’을 공유한다. 세 번째 세션은 컨템포러리 여성 브랜드 R2W 김시영 대표가 소개하는 ‘자사몰 라이브 성공 공식’으로 구성되며, 마지막 세션에서는 샵라이브 김성진 한국사업개발 본부장이 업계 최초의 라이브 타겟팅 광고 상품을 실제 성공 사례와 함께 소개하며 광고비는 줄이고 매출은 키울 수 있는 타겟팅 광고 전략을 발표한다.

샵라이브의 첫 세미나는 오는 9월 17일 오후 2시에 온라인 라이브로 생중계되며, 9월 14일 자정까지 샵라이브 이벤트 페이지에서 사전 등록을 마친 후 개별 접속 링크를 발급 받아 무료로 참여할 수 있다.

세미나 참가자를 위한 혜택도 마련돼 있다. 세미나 참가자 중 이용을 희망하는 고객에게 50만 원 상당의 ‘타겟애드’ 라이브 광고 1회 무상 지원 혜택을 제공하고, 세미나 중 실시간 이벤트 참여자와 사후 설문 응답자에게는 추첨을 통해 네이버페이 포인트, 백화점 상품권 등 푸짐한 경품을 증정한다. 이벤트 상세 내용 및 신청 방법은 세미나 신청 페이지에서 확인하면 된다.

샵라이브 김기영 대표는 “이제 비디오커머스는 도입 여부가 아닌 효과적인 활용 방안을 모색할 시점이 됐다. 앞으로의 마케팅 효율을 고민한다면 비디오커머스에서 해답을 찾을 수 있을 것”이라며 “이번 세미나에서 라이브와 숏폼을 먼저 시작해 성공한 기업들의 생생한 경험을 듣고, 각자의 비즈니스에 맞는 실행 전략을 찾아가는 계기가 되기를 바란다. 비디오커머스를 잘 활용하고 싶은 플랫폼, 브랜드 자사몰, SMB 쇼핑몰 등 다양한 업계 관계자들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.