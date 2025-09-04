문해력, 초등 저학년이 골든타임?...학부모 87% "일찍 시작해야"

초등 문해력 학습의 적기는 언제일까? 비상교육이 실시한 설문조사에서 초등 학부모 10명 중 9명이 “저학년 이전부터 체계적으로 시작해야 한다”고 응답했다. 학부모들이 자녀의 미래 학습력을 위해 문해력의 조기 교육에 강한 공감대를 보인 것이다.

글로벌 에듀테크 기업 비상교육(대표 양태회)은 지난 7월 30일부터 12일간 초등 학부모 커뮤니티 ‘맘앤톡’을 통해 214명을 대상으로 ‘초등 문해력’에 대한 인식 조사를 실시했다. 응답자의 30%는 예비 초등 단계에서, 57%는 초등 저학년 시기부터 문해력 학습이 필요하다고 답했다. 반면 중학교 이후라는 응답은 0.5%에 불과해 사실상 대부분의 학부모가 조기 문해력 교육에 동의하는 것으로 확인됐다.

비상교육

가정에서 활용하는 대표 학습 방법은 ‘독서(41%)’와 ‘문제집 풀이(38%)’가 양대 축으로 나타났다. 가장 효과적이라고 꼽힌 방법 역시 독서(63%)가 압도적 1위를 차지했다. 사교육에 의존한다는 응답은 6%에 불과해, 문해력이 ‘가정에서 쌓아올리는 기본 학습력’이라는 인식이 뚜렷하게 드러났다.

관련기사

비상교육은 이러한 학부모들의 수요에 맞춰, 국어·수학·사회·과학 등 전 과목 필수 어휘를 담은 ‘완자 공부력 초등 전과목 어휘 샘플북’을 무료로 배포하고 있다. 해당 교재는 그림과 한자를 곁들여 재미있게 익히고, 나아가 어법·표현·교과서 지문 독해까지 확장할 수 있도록 설계됐다. 이벤트 신청은 비상교재 홈페이지에서 9월 21일까지 가능하며, 참여자에게는 다양한 경품도 증정된다.

비상교육 관계자는 “’완자 공부력 초등 전과목 어휘’는 수업에 나오는 전과목 어휘가 담겨 있어 교과 이해력을 올려주도록 설계된 교재”라며 “2학기 학습을 준비하는 초등 가정에서 가장 실질적인 도움이 될 것”이라고 말했다.