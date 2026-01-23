민주당 몫 방미통위 상임위원에 고민수 국립강릉원주대 교수

더불어민주당이 여당 몫의 방송미디어통신위원회 상임위원에 고민수 국립강릉원주대 교수를 추천했다.

23일 국회에 따르면 민주당은 전날 오후 방미통위 상임위원 후보자 면접을 거쳐 고민수 교수를 최종 후보자로 추천했다.

고민수 교수는 국회 본회의를 거쳐 대통령 임명 절차가 이뤄지면 방미통위 상임위원으로 활동하게 된다.

사진_뉴스1

국회 본회의 처리를 고려하면 야당 몫의 방미통위 위원 추천이 이뤄진 뒤 함께 의결될 것으로 보인다. 야당도 관련 인선 절차를 시작한 만큼 곧 결론이 날 것으로 보인다.

관련기사

여야 추천 상임위원이 갖춰지면 방미통위는 본격적인 심의 의결을 통해 정책 결정에 나설 것으로 보인다.

한편, 민주당은 여당 몫 비상임위원 추천에 더욱 시간을 들일 것으로 보인다. 이날 서울 여의도에서 열린 방송미디어통신인 신년인사회에서 최민희 의원은 비상임위원도 곧 추천할 것이라고 밝혔다.