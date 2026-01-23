부산디지털자산거래소, 공식 캐릭터 '비바부' 공개

부산디지털자산거래소(비단)는 공식 캐릭터 ‘비바부(VIVABU)’를 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 IT 가전 전시회 CES2026에서 공개했다고 23일 밝혔다.

비단은 지난 6일(현지시간)부터 9일까지 미국 라스베이거스 베네치안 엑스포 통합부산관에 마련된 부스에서 비바부 캐릭터를 내세워 전시를 진행했다.

비바부는 ‘디지털 세계에서 태어나 사람들에게 희망과 미래를 전하고 싶은 존재’라는 콘셉트로 탄생한 비단의 공식 캐릭터다. 부스에는 비바부 인형과 팜플렛 등 디자인 콘텐츠를 배치해 관람객의 발길을 사로 잡았다.

부산디지털거래소 캐릭터 '비바부'

비단은 이번 CES 2026에서 비바부와 함께 실물자산(RWA) 기반 블록체인 거래 플랫폼 ‘비단골드(Bdan Gold)’를 비롯해 블록체인 기반 디지털 상품권 거래 서비스 ‘비단팝팝(Bdan POPPOP)’ 등 주요 서비스를 소개했다.

박은형 비단 수석은 “비바부는 단순한 캐릭터가 아니라, 비단이 추구하는 ‘쉽고 안전한 디지털자산 경험’을 상징하는 존재”라며 “CES 2026을 계기로 비바부가 국경을 넘어 더 많은 사람들과 소통하며 비단의 이야기를 전하게 되길 기대한다”고 말했다.