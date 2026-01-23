전기안전공사, 한성대와 손잡고 ‘ESG 공공-민간 협력’ 나서

전기안전공사가 한성대와 손잡고 ESG경영 분야 민간·공공 협력에 나선다.

한국전기안전공사(대표 남화영)는 지난 22일 한성대학교(총장 이창원)와 ‘ESG경영 실천과 에너지신산업 분야 인재 양성을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

전기안전공사와 한성대는 ESG경영이 오늘날 기업은 물론 국가 전체의 지속가능한 발전을 위한 시대적 관문이라는 데 인식을 같이하고, ▲ESG 정책 공조체계 구축 ▲우수 성과사례 공유 ▲에너지 신산업 진로 탐색 기회 제공 ▲재생에너지 분야 전문가 교육 등의 협력 사업을 펼쳐나가기로 했다.

이창원 한성대학교 총장(왼쪽 일곱 번째)과 남화영 한국전기안전공사 사장(왼쪽 여덟 번째)이 ESG경영 실천을 위한 협약을 체결한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

전기안전공사는 태양광·풍력·에너지저장장치(ESS) 등 재생에너지 관련 시설 현장 탐방 기회를 찾아 지원하고, 자원재활용 공유 사업·취약계층 안전 캠페인 등 두 기관이 함께 할 수 있는 프로그램을 마련할 계획이다.

남화영 전기안전공사 사장은 “AI와 에너지 대전환이 미래 국가 발전의 화두가 된 시대에 창의적인 청년 인재들이 꿈을 펼칠 수 있도록 대학 등 민간과의 협력을 더욱 확대해 나가겠다”고 밝혔다.