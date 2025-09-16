전기안전공사, 제14회 대한민국 지식대상 행정안전부 장관상 수상

디지털경제입력 :2025/09/16 09:32

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

한국전기안전공사는 행정안전부가 주최한 ‘2025년 대한민국 지식대상’에서 지식경영 부문 행안부 장관상을 수상했다고 밝혔다.

대한민국 지식대상은 지식행정·경영 분야 포상으로, 중앙부처와 지자체·공공기관 등 총 20개 기관이 수상 명단에 이름을 올렸다.

전기안전공사는 세계 최초로 인공지능(AI)·사물인터넷(IoT) 기술을 활용한 에너지저장장치(ESS) 안전관리 플랫폼을 구축해 ESS 안전을 확보하며 새 정부 국정과제 ‘재생에너지 중심 에너지 대전환’ 실현의 게임 체인저 역할을 수행하고 있다.

관련기사

한국전기안전공사 관계자들이 ‘2025년 대한민국 지식대상’에서 지식경영 부문 행안부 장관상을 수상한 후 기념촬영을 하고 있다.

또 전기안전공사가 보유한 ESS 안전 빅데이터를 국내 ESS 배터리 3대 제조사 삼성SDI·LG에너지솔루션·SK온과 함께 분석·공유하고 글로벌 협력체계를 구축해 ESS 안전사고 예방, K-배터리 산업 활성화 등 국가경제 회복과 경쟁력 제고에 기여하고 있다.

남화영 전기안전공사 사장은 “이번 수상은 전기안전공사가 추진해 온 디지털 기술을 활용한 안전관리체계 혁신의 결실”이라며 “앞으로도 공사 미션수행은 기본이며, 국정과제 이행을 선도할 수 있는 전기안전 지식경영을 실현해 나가겠다”고 말했다.

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
전기안전공사 ESS 지식경영 대한민국지식대상 전기안전 재생에너지 에너지대전환 배터리 안전관리체계

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

오픈AI·퍼플렉시티 등 총 출동…'AI 페스타 2025' 30일 개막

2차 소비쿠폰 지급 D-7…유통업계 ‘대규모 할인’ 채비

시속 95㎞ 손 놓고 달린다…벤츠 '레벨3' 자율주행 타보니

美, 日産 자동차 관세 오늘부터 15%로…한국은 아직 25%

ZDNet Power Center