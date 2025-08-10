"국가 ESS 사업, 국산 배터리 소재는 외면"…국회 청원 등장

최근 배터리 업계 신성장 동력으로 에너지저장장치(ESS) 시장을 주목하는 가운데, 국가 ESS 사업에서 국산 배터리 소재 채택을 유도해야 한다는 취지의 국회 청원이 등장했다.

10일 업계에 따르면 국가 ESS 사업에서 배터리 부품 및 소재의 국산 사용 비율을 지정해야 한다는 국회전자청원이 등장했다.

국가 ESS 사업이 최소 수조원에서 수십조원에 달할 것으로 예상되나 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 국내 배터리셀 기업들이 이 사업에서 중국산 부품과 소재를 다수 채택하고 있다는 지적이다.

최근 전력거래소가 발표한 ESS 중앙계약시장 사업 수주 상황을 거론한 것으로 해석된다. 해당 사업이 조 단위에 달할 것으로 예상되면서 배터리셀 3사도 각각 컨소시엄을 꾸려 수주전에 나선 바 있다. 결과적으로 총 8개 사업 중 삼성SDI 컨소시엄이 6건을, LG에너지솔루션 컨소시엄이 2건을 따냈다.

업계에 따르면 이번 사업은 사실상 이익을 포기해야 할 수준으로 단가 경쟁이 극심했던 것으로 알려졌다. 중국산 소재 가격이 국산 대비 저렴한 만큼, 입찰 평가에 문제가 되지 않는 이상 중국산을 채택할 유인이 컸다.

이번 사업 평가에선 'ESS 산업 생태계 기여도'가 비가격 평가 지표에 포함됐지만, 국산 부품과 소재 채택 상황을 구체적으로 살피는 규정은 없었다.

국회 청원인은 국가 ESS 사업에 국내 부품, 소재 업계는 사업에 참여하지 못하면서 중국 기업들이 정부 사업의 지원을 받게 됐다고 주장했다. 이를 방지하고자 국산 부품 및 소재 의무 사용 제도를 촉구했다.

업계는 이재명 정부가 재생에너지 확대를 적극 지향하면서, 출력이 가변적인 재생에너지를 보완할 ESS 보급 또한 가속될 것으로 전망한다.

우리나라 ESS 시장은 과거 순조롭게 성장하다 지난 2017년 화재 사건이 잇따르면서 급속히 침체됐는데, 전력거래소 ESS 사업을 시작으로 대규모 ESS 사업 발주가 이어질 것이란 기대감이 고조되고 있다.