전기안전공사, LG엔솔과도 ESS 안전 강화 맞손

한국전기안전공사가 삼성SDI에 이어 LG에너지솔루션과도 업무협약(MOU)을 맺고 에너지저장장치(ESS) 안전 강화 및 국내 리튬인산철(LFP) 생태계 조성을 위해 협력한다.

7일 LG에너지솔루션은 대전 기술연구원에서 CEO 김동명 사장, ESS전지사업부장 김형식 전무, CQO(최고품질책임자) 정재한 전무, 한국전기안전공사 남화영 사장, 전준만 재생에너지처장 등이 참석한 가운데 MOU 체결식을 개최했다고 밝혔다.

이번 협약에 따라 LG에너지솔루션-한국전기안전공사는 ▲ESS 설비 안전관리 정책 지원 ▲기관 간 정보 공유로 안전사고 대응 역량 강화 ▲전문 인력 양성 및 기술 교류 ▲ESS 안전 지원 및 기술 협력 등 다양한 분야에서 긴밀히 협력하기로 했다.

LG에너지솔루션 김동명 사장(오른쪽)과 한국전기안전공사 김화영 사장이 MOU 체결식에서 기념촬영을 하고 있다

또한 LG에너지솔루션의 ESS용 LFP 배터리가 적용되는 신규 사업장을 대상으로 운영 및 점검, 검사 기준 등을 포함한 신규 안전 관리 체계를 공동으로 마련하기로 협의했다.

LG에너지솔루션은 국내 기업 가운데 유일하게 LFP 배터리 대규모 양산 체계를 갖추고 있으며, 충북 오창 공장에서 국내 생산도 준비하고 있다.

회사는 특히 글로벌 ESS 설치량의 90% 이상이 LFP 배터리로 원가 경쟁력이 높고, 화재 위험이 낮아 각광을 받는 점을 강조했다. 그럼에도 국내 ESS 배터리 안전 기준은 삼원계 배터리를 중심으로 구성돼 있고, LFP 배터리 특화 기준은 부재하다는 지적이다.

LG에너지솔루션-한국전기안전공사가 운용 데이터 및 현장 경험을 적극 반영해 LFP 특성에 맞는 안전 관리 규정 개정을 위해 함께 노력하기로 함에 따라 국내 LFP 기반 ESS의 신뢰도 제고와 시장 확산에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대했다.

김동명 LG에너지솔루션 CEO 사장은 “이번 협약을 바탕으로 LG에너지솔루션 배터리를 사용한 ESS 설치 사업장에 최고 수준의 안전 기준을 적용하고, 국내 ESS용 LFP 배터리 안전 체계 및 생태계 구축을 위해 최선의 노력을 다할 것”이라고 말했다.

남화영 한국전기안전공사 사장은 “에너지 안보의 핵심인 ESS 산업이 지속 성장하기 위해서는 무엇보다 안전이 담보돼야 한다”면서 “글로벌 시장을 선도하는 기술력을 가진 LG에너지솔루션과의 협력을 통해 국민이 믿고 활용할 수 있는 안전한 에너지 생태계를 조성해 나가겠다”고 말했다.

한국전기안전공사는 10월 삼성SDI와도 ESS 안전 강화를 위한 MOU를 체결한 바 있다. 지난 5월에는 극한 환경에서 더 안전하게 사용할 수 있는 차세대 BESS 공동 개발도 추진한다고 발표했다.

최근 LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 국내 배터리 기업들은 전력거래소 ESS 중앙계약시장 사업 등 공공 ESS 배터리 시장이 고속 확대됨에 따라 국내 산업 기여도 확대, 안전성 고도화 등 역량 강화에 힘쓰고 있다.