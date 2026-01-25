"꼭, 써주실거죠?"...지마켓, '적립형 구독 멤버십' 내놓는다

지마켓이 새로운 멤버십 출시를 앞두고 네이밍과 핵심 콘셉트를 선공개한다고 23일 밝혔다.

지마켓의 새 멤버십 이름은 '꼭'이며, 적립형 구독 상품으로 선보일 계획이다.

'꼭 멤버십'은 지마켓이 2017년 선보인 유료멤버십 '스마일클럽' 출시 이후 9년 만에 내놓은 독자 멤버십이다. 기억하기 쉬운 한 음절로, 쇼핑족이라면 '꼭' 챙겨야 할 멤버십이라는 의미를 담았다.

(사진=지마켓)

새로운 멤버십의 가장 큰 변화는 혜택 구조다. 기존 할인쿠폰을 제공하는 혜택에서, 쓰면 쓸수록 혜택이 쌓이는 '적립형'으로 전환한다. 쇼핑을 할수록 혜택이 소모되는 구조가 아닌, 이용할수록 가치가 축적되는 방식으로 고객의 소비 경험을 실질적인 자산으로 전환하겠다는 전략이다.

높은 적립율을 내세운 쇼핑 최적화 설계도 특징이다. 활용도가 낮은 부가서비스 대신, 쇼핑 혜택에 집중해 실질적 체감 혜택을 확대하는 방향이다. 그 중에서도 쇼핑 빈도가 높고, 구매력이 강한 충성 고객에게는 압도적인 혜택을 제공해 차별화를 꾀할 방침이다.

관련기사

이외에도 새로운 배송 혜택 및 오프라인 연계 서비스 등 멤버십 고객을 위한 전용 혜택을 추가해 쇼핑 혜택 패키지를 준비하고 있다.

지마켓 관계자는 "새 멤버십 '꼭'은 단순한 멤버십 개편을 넘어 지마켓의 로열티 있는 고객을 위한 쇼핑 특화 프리미엄 서비스"라며 "현재 막바지 점검 단계로 이르면 올해 1분기 내 정식 선보일 예정"이라고 말했다.