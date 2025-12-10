지마켓, ‘빡세일-크리스마스 편’ 진행

지마켓은 연말 쇼핑 수요를 공략하기 위해 오는 21일까지 ‘빡세일-크리스마스 편’을 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 주차별 쇼핑 테마를 나눠 인기상품을 제안한다. 오는 14일까지 장난감·디지털기기 등 선물용 인기 상품군을 모은 ‘선물위크’를, 15일부터 21일까지는 식품·홈데코 등 연말 홈파티용 상품군을 모은 ‘파티위크’를 진행한다.

또한 ‘24시간 한정특가’ 코너를 통해 행사에 참여한 브랜드 중 33개 브랜드의 인기 상품을 매일 3~4개씩 한정수량으로 선보인다. 오는 10일 콩순이 말하는 핫도그 트럭, 크리스마스트리 고급 PET 트리 풀세트 등이 대표적이다. 카테고리별 인기상품을 추천하는 ‘시크릿 세일’ 코너도 선보인다.

(사진=지마켓)

이외에도 구매고객이 직접 상품 추천 및 후기를 공유하는 ‘선물꿀템피드’를 마련했다. 업로드한 꿀템 상품을 다른 고객이 보고 구매로 이어지면 작성자에게 5% 적립이 제공된다. 사은품 혜택이 담긴 라이브방송도 매일 진행한다.

지마켓 관계자는 “올해 마지막으로 열리는 대규모 할인전인 만큼 상품 구성 및 가격 경쟁력을 높이기 위해 노력했다”고 말했다.