지마켓, ‘빡세일-크리스마스 편’ 진행

선물·파티 위크로 구성…33개 브랜드 인기 상품 한정수량 선봬

유통입력 :2025/12/10 16:07

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

지마켓은 연말 쇼핑 수요를 공략하기 위해 오는 21일까지 ‘빡세일-크리스마스 편’을 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 주차별 쇼핑 테마를 나눠 인기상품을 제안한다. 오는 14일까지 장난감·디지털기기 등 선물용 인기 상품군을 모은 ‘선물위크’를, 15일부터 21일까지는 식품·홈데코 등 연말 홈파티용 상품군을 모은 ‘파티위크’를 진행한다.

또한 ‘24시간 한정특가’ 코너를 통해 행사에 참여한 브랜드 중 33개 브랜드의 인기 상품을 매일 3~4개씩 한정수량으로 선보인다. 오는 10일 콩순이 말하는 핫도그 트럭, 크리스마스트리 고급 PET 트리 풀세트 등이 대표적이다. 카테고리별 인기상품을 추천하는 ‘시크릿 세일’ 코너도 선보인다.

관련기사

(사진=지마켓)

이외에도 구매고객이 직접 상품 추천 및 후기를 공유하는 ‘선물꿀템피드’를 마련했다. 업로드한 꿀템 상품을 다른 고객이 보고 구매로 이어지면 작성자에게 5% 적립이 제공된다. 사은품 혜택이 담긴 라이브방송도 매일 진행한다.

지마켓 관계자는 “올해 마지막으로 열리는 대규모 할인전인 만큼 상품 구성 및 가격 경쟁력을 높이기 위해 노력했다”고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
지마켓 전자상거래 이커머스 빡세일 크리스마스 연말 선물위크 파티위크 한정특가 선물꿀템피드

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

위기 수습 총력 쿠팡...전문 경영인 빼고 '美 최고관리책임자' 전면에

신라면·불닭·콜라 없는 '하우스 오브 신세계 청담' 식품관 가보니

무진장 큰 '무신사 용산 메가스토어' 미리 가보니

SK하이닉스 "美 증시 상장 등 검토 중…아직 확정된 사안 없어"

ZDNet Power Center