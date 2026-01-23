엄기천 포스코퓨처엠 대표, 배터리산업협회장 내정

엄기천 포스코퓨처엠 대표가 한국배터리산업협회 제9대 협회장에 내정된 것으로 알려졌다. 향후 선임 과정을 마치면, 소재사 임원중에서는 처음으로 배터리산업협회장이 배출되는 셈이다.

23일 배터리 업계에 따르면 한국배터리산업협회는 내달 11일로 예정된 이사회에서 엄기천 대표를 제9대 협회장으로 선임하는 안건을 상정한다.

현재 배터리산업협회장은 김동명 LG에너지솔루션 사장으로 임기 만료를 앞두고 있다. 지난 2023년 선임된 권영수 전 LG에너지솔루션 부회장이 회사를 퇴임하면서, 협회 정관상 자동 승계 규정에 따라 2024년 2월 협회장으로 선임됐다.

엄기천 포스코퓨처엠 대표이사

그 동안 배터리산업협회장은 암묵적으로 배터리셀 기업인 LG에너지솔루션과 삼성SDI, SK온 임원이 담당해왔다. 배터리 소재 기업 임원으로서는 처음으로 엄기천 대표가 배터리산업협회장에 선임될 전망이다.

업계에 따르면 최근 들어 우리나라 산업계가 주도하던 삼원계 배터리 외 리튬인산철(LFP) 등 다양한 배터리 생태계가 고루 주목받으면서 배터리 소재 경쟁력이 중시됨에 따라 이번 인선이 이뤄졌다는 평가가 나온다.

엄기천 대표는 지난 2024년 말 포스코퓨처엠 대표로 취임했다. 엄 대표는 1966년생으로 성균관대학교 기계건설학과를 졸업한 뒤 포스코 신사업관리실 PosLX사업추진반 사업화프로젝트팀장, 철강기획실장, 마케팅전략실장 등을 지냈다. 포스코퓨처엠에서는 에너지소재사업부장을 맡아 사업을 이끌었다.