스콥정보통신, '2026 파트너스 데이' 개최..."영업·기술 지원 확대"

스콥정보통신(대표 김찬우)은 22일 서울 서초동 투게더앤코에서 '2026 파트너스데이'를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 전국 지역 파트너와 협력 체계를 한층 공공히하고, 급변하는 보안 시장에서 동반성장 비전을 공유하기 위한 자리로 마련됐다. 총판사인 코닉오토메이션을 비롯해 전국 주요 파트너사 대표 및 임원 등 약 100여 명이 참석했다.

스콥정보통신 최고운영책임자(COO) 최철호 부사장은 환영사에서 “지난 한 해 동안 변함없는 열정과 헌신으로 스콥정보통신의 든든한 동행자가 되어주신 파트너 여러분 덕분에 값진 성장을 이룰 수 있었다”며 깊은 감사의 뜻을 전했다. 이어 “2026년은 단순한 협력을 넘어 서로의 성장을 진심으로 응원하고, 함께 더 큰 미래로 나아가는 ‘최고의 파트너’로서의 결속을 더욱 공고히 하는 원년이 되길 바란다”고 강조했다.

SCOPE 2026 파트너스데이에서 스콥정보통신 최철호 부사장이 환영사를 하고 있다.

이날 행사에서 스콥정보통신은 파트너의 경쟁력 제고를 위한 ‘2026 파트너 지원 전략’을 발표했다. 특히 현장의 니즈를 가장 잘 이해하고 있는 지역 파트너 역할을 강조하며 △체계화한 기술 교육 및 인증 프로그램 운영 △영업·기술·마케팅 전방위 지원 프로그램 확대 등 실질적인 파트너십 강화 방안을 제시했다.

스콥정보통신 김권기 보안사업부장은 "단순한 제품 공급 중심의 관계를 넘어, 고객 프로젝트 전 과정에서 파트너와 함께 가치를 창출하는 협업 생태계를 구축해 나갈 계획"이라며 "전국 파트너 네트워크를 기반으로 고객별 맞춤형 솔루션을 제공하고, 이를 통해 고객 만족도와 장기적인 신뢰 관계를 구축하는 것이 목표"라고 밝혔다. 이어 "이는 '고객 만족경영'을 핵심 가치로 삼아온 스콥정보통신의 중장기 전략을 실질적으로 구현하는 중요한 축이 될 것"이라고 덧붙였다.

작년 한해 우수 성과를 거둔 파트너도 시상했다. 우수파트너 시상은 각 산업 분야별 최대 매출을 올린 파트너에게 돌아갔다. 에스넷시스템, 우리아이티, 대신네트웍스춘천, 티에스원 등이 수상의 영예를 안았다.