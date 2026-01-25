트럼프 관세 여파로 작년 글로벌 의약품 생산 9.1%↑

지난해 글로벌 의약품 생산이 9% 넘게 증가한 것으로 나타났다. 미국발 의약품 수입 관세 위협에 따른 것으로 보석된다.

글로벌 의약품 생산량은 올해 긴축정책으로 1.6% 증가에 머물 것으로 예상된다. 하지만 내년에는 다시 늘어 3.7% 성장할 것으로 보인다. 일례로 작년에 영국과 유럽연합은 의약품 생산량을 21.6% 늘렸다.

특히, 대형 의약품 제조 거점인 아일랜드의 경우, 2025년 생산량은 41.3% 급증했다. 비록 EU는 미국과 의약품 15% 관세 상한선을 확보했고, 영국도 혁신 의약품에 대한 국민건강서비스(NHS)의 순가격을 25% 인상하기로 합의해 미국 수입 관세를 회피했다.

비록 유럽이 미국의 의약품 관세 영향을 최소화했다고 하지만 제조업을 미국으로 이전하는 것은 비용이 많이 들고 복잡하여 자원이 적은 유럽 소규모 기업들에 상당한 도전이 될 것으로 전망된다.

미국은 2025년 의약품 생산량이 5.2% 증가했으나 2026년에는 0.9%로 둔화할 것으로 예상되며, 2027년에는 2.5% 증가해 반등할 것으로 보인다. 유럽 및 미국과 달리 중국의 의약품 생산량은 2026년에도 계속 증가할 것으로 예상된다.

한편, 작년 중국의 의약품 생산량은 3.6% 증가했다. 올해는 이보다 늘어난 6.6%의 생산량 증가를 보일 것으로 전망된다. 중국은 전 세계 활성의약품성분(API) 생산량의 약 40%를 차지한다.