제약사들 "새해 건기식 신제품 사세요"

새해부터 제약사들이 신제품을 연이어 내놓고 있다. 대부분의 제품들은 건강기능식품과 간단한 의약외품 등이다.

우선 동국제약은 구내염 치료제 전문 브랜드 ‘오라(ORA)군’의 신제품 ‘오라비텐액티브정’을 선보였다.

오라비텐액티브정은 기존의 오라비텐정을 재단장한 고함량의 기능성 비타민으로, 비타민 B2를 활성형으로 변경하고 활성형 비타민 B6를 추가해 구내염 관리 효과를 높였다.

사진=픽사베이

활성형 비타민 3종인 B1, B2, B6를 주성분으로 함유해 체내 비타민 B군 결핍과 피로 누적, 체력 저하로 나타나는 구내염을 개선해 준다. 비타민 B6, 비타민 B3, 판토텐산칼슘, D-비오틴, 엽산, 비타민 C·E, 아연 등 항산화 성분의 여러 비타민과 미네랄도 포함했다. 오라비텐액티브정은 포켓 사이즈의 20정, 10일 단기 복용 제품이다.

동국제약 관계자는 “입병비타민으로 불리는 오라비텐액티브정을 연고나 액상 등 국소 부위 적용 치료제와 함께 사용해 구내염을 보다 체계적으로 관리하길 바란다”라고 말했다.

GC녹십자의 ‘비맥스’는 2026 대한민국 브랜드 명예의 전당에서 ‘기능성 비타민’ 부문으로 5년 연속 수상했다.

비맥스 라인업은 비타민 B군과 더불어 비타민 10여 종, 각종 미네랄을 균형 있게 함유해 육체 피로와 체력 저하를 개선하는 점이 특징이다.

최근 새로 선보인 ‘비맥스 제트’는 체내 코엔자임 형태로 빠른 효과를 보이는 활성형 비타민인 ‘메코발라민’의 표준제조기준 1일 최대 함량을 함유하여 신경통 완화 효능을 강화하는 것으로 알려졌다.

또 제품은 두뇌 피로와 육체 피로를 동시에 개선한다고 알려진 ‘벤포티아민(B1)’, ‘비스멘티아민(B1)’ 등 5종의 활성비타민을 함유하고 있다.

GC녹십자 이정우 CHC본부장은 “5년 연속 ‘브랜드 명예의 전당’ 수상은 이에 대한 결과를 보여준 거 같아 기쁘고 앞으로도 이러한 요구에 맞춘 제품을 선보이겠다”라고 말했다.

또 대원제약은 고함량 알부민 제품 ‘알부민 킹’을 롯데·신세계·현대백화점의 주요 지점은 물론 AK플라자와 갤러리아 백화점 등 전국 60여 개 핵심 매장에도 입점시켰다.

‘알부민 킹’은 론칭 직후 홈쇼핑 방송에서 13회 연속 매진을 기록하고, 출시 한 달 만에 2차 발주 물량까지 전량 완판된 제품이다. 방송을 통해 확인된 폭발적인 소비자 반응과 지속적인 오프라인 구매 문의가 이어짐에 따라 백화점 업계의 입점 요청이 쇄도했다는 게 회사의 설명이다.

대원제약 백민영 헬스케어사업본부장은 “알부민 킹이 홈쇼핑 채널에서의 성과에 힘입어 백화점이라는 프리미엄 채널까지 진출하게 된 것은 소비자들이 제품의 진가를 알아봐 주셨기 때문”이라고 밝혔다.

아울러 동아제약은 영유아 대상 쿨링 패치 ‘챔쿨 열냉각시트’를 출시했다. 챔쿨 열냉각시트는 영유아가 갑작스러운 고열을 보일 때 이마에 부착할 수 있는 쿨링 패치다. 부착면 전체에 하이드로겔이 도포되어 피부에 밀착된다. 알로에베라와 판테놀 성분이 포함돼 피부 자극을 최소화했다.

파라벤·색소·향료 무첨가했다. 국내 생산으로, KC 인증도 획득했다. 한국피부과학연구원에서 피부 온도 감소 효과와 저자극 테스트도 마쳤다.

동아제약 관계자는 “챔쿨 열냉각시트는 영유아 이마에 적합한 크기로 제작돼 시트 부착 시 불편함을 최소화한 제품”이라고 설명했다.