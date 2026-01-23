엑세스랩, 퀄컴 기반 Arm 추론 어플라이언스 출시

Arm CPU 기반 데이터센터 전문기업인 엑세스랩이 23일 퀄컴 AI 추론 솔루션 기반 저전력·고성능 AI 추론용 어플라이언스 'V-랩터 Q100'을 출시했다.

V-랩터 Q100은 엑세스랩이 자체 개발한 Arm 기반 저전력 CPU와 퀄컴 클라우드 AI 100 울트라 가속기를 활용해 AI 추론과 에너지 효율성, 확장성을 노렸다.

퀄컴 클라우드 AI 100 울트라는 퀄컴이 개발한 SoC와 LPDDR4 128GB 메모리를 활용해 INT8(정수 8비트) AI 연산을 초당 870 TOPS(1초당 1조 번 연산), FP16(부동소수점 16비트) 연산은 288 테라플롭스로 처리한다.

퀄컴 AI 추론 카드 기반 V-랩터 Q100 어플라이언스. (사진=엑세스랩)

김상표 퀄컴코리아 사장은 "퀄컴은 생성 AI와 지능형 엣지 컴퓨팅 수요 급증에 따라 IoT 제품과 솔루션 포트폴리오를 확장중이며 엑세스랩과의 협업을 시작으로 온프레미스 어플라이언스 시장을 적극 공략하고 포트폴리오를 더욱 확대할 것"이라고 밝혔다.

유명환 엑세스랩 대표이사는 "퀄컴과 협업으로 출시한 AI 추론용 Arm CPU 서버 어플라이언스를 시작으로 향후 퀄컴과의 지속적인 기술 개발과 협업을 통해 온프레미스 어플라이언스와 AI 인프라의 글로벌 표준을 만들어가겠다"고 밝혔다.