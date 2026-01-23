국가유산청, ‘안성 청원사 대웅전' 국가지정문화유산 보물 지정

국가유산청(청장 허민)은 고려 말에서 조선시대로 이어지는 건축형식과 시대적 변화 양상을 보여주는 ‘안성 청원사 대웅전(安城 淸源寺 大雄殿)’을 국가지정문화유산 보물로 지정했다고 23일 밝혔다.

‘안성 청원사 대웅전’은 창건연대가 명확하지 않으나, 1854년(철종5년) 대웅전의 공사 내용을 담고 있는 상량문을 통해 그 이전에 건립된 건물임을 알 수 있다. 포작의 세부 장식이나 구성수법 등을 통해 건립연대를 조선전기로 추정할 수 있으며, 수종 분석과 연륜연대 분석을 통해 15세기 부재로 특정할 수 있다.

대웅전 규모는 정면 3칸과 측면 3칸, 지붕은 맞배지붕 형식이다. 건물 앞면은 기둥 상부뿐만 아니라 기둥과 기둥 사이에 공포를 배치한 다포계 공포로, 뒷면은 기둥 위에 돌출된 부재와 끝부분을 날개형태로 조각한 부재(익공)를 함께 사용한 익공계 공포로 구성하여, 하나의 건축물에 두 가지 공포 양식이 동시에 드러나는 것이 특징이다.

안성 청원사 대웅전 모습.(제공=국강유산청)

임진왜란 이전에 건립돼 현존하는 건물 중 유사한 사례가 드물다는 점, 16세기경(약 1550년) 건축의 구성과 의장(양식)이 한 건물 안에 공존하고 있는 점, 고려시대 주심포계 공포가 조선시대 익공계 공포로 변화·정착해 가는 과도기적 단계를 잘 보여준다는 점 등을 함께 고려했을 때, 학술적·예술적 가치가 높은 것으로 평가된다.

국가유산청은 “이번에 보물로 지정한 안성 청원사 대웅전이 체계적으로 보존·관리될 수 있도록 지방자치단체, 소유자(관리자) 등과 지속적으로 협조해나가는 적극행정을 이어갈 것”이라고 전했다.