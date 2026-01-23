한국전통문화대학교, '붉은 말의 해' 기운 담은 전통회화 기획전시

국가유산청 한국전통문화대학교(총장 강경환)는 전통미술공예학과 전통회화전공 재학생 42명과 교수진이 전통기법과 재료를 바탕으로 제작한 전통회화 작품들을 선보이는 기획전시 ‘염원(念願)’을 개최한다고 23일 밝혔다.

오는 28일부터 다음 달 2일까지 갤러리 은(서울 종로구)에 마련하는 이번 전시의 주제 ‘염원(念願)’은 개인의 바람을 넘어 시간 속에 축적되어 온 마음과 기원의 결(結)을 바라보는 의미를 담았다. 전시 기간 한국 전통회화 속에 반복되어 온 길상과 기원, 소망과 기다림의 감정이 다양한 도상과 상징을 통해 어떻게 형상화되어 왔는지를 소개한다.

특히 붉은 말의 해가 상징하는 생명력과 전진의 이미지를 배경으로, 단청·불화·초상화·궁중채색화 등 다양한 작품을 통해 전통회화가 지닌 염원의 의미를 동시대적 감각으로 환기하며, 관람객에게 전통문화 가치와 한국 전통회화의 깊이 있는 미감을 알릴 계획이다.

한국전통문화대학교 기획전시 염원 포스터.

전시에서는 ▲반복적이고 규칙적인 단청의 구조를 행성의 운동과 연결해, 단청 문양의 질서를 하나의 ‘단청 행성’으로 시각화한 이지민의 ‘단청 플래닛(Dancheong Planet)’ ▲꽃과 식물, 과일, 기운 등 생명력 있는 이미지들이 뒤섞여 기이한 형상을 이룬 이동민의 ‘거인’ ▲붉은 말과 우리나라 대표 섬 중 하나인 독도를 결합한 최지원의 ‘적마도(赤馬島)’ ▲1935년 김은호의 세조어진 초본을 바탕으로, 전통의 재료와 기법을 계승해 창작 복원한 전현빈의 ‘세조 어진’ ▲전통회화 기법으로 표현한 우시온의 ‘은하산수’ ▲수없이 반복된 날들을 형상화한 김수인의 ‘1000’ 등을 비롯해 재학생들의 참신한 아이디어가 녹아든 전통회화 작품 50여 점을 관람할 수 있다.

또한 이번 전시에는 국립문화유산연구원에서 개발한 녹색 안료인 ‘동록’을 사용한 작품들도 함께 출품되어, 전통 안료 연구 성과가 실제 창작 현장에서 어떻게 활용될 수 있는지를 보여준다.

관련기사

이번 전시는 운영 시간(10시~19시, 주말/공휴일 정상운영)에 방문하는 국민 누구나 자유롭게 무료로 관람할 수 있다.

국가유산청 한국전통문화대학교는 “전통문화 계승과 발전을 위해 끊임없이 새로운 길을 모색하고, 관련 인재 양성에 적극 나서는 등 다양한 노력을 기울여 나갈 계획”이라고 전했다.