알리익스프레스, 1월 '알급날' 기획전…가전·신학기 상품 마련

알리익스프레스는 이달 말 실속 소비 수요를 겨냥한 1월 '알급날' 기획전을 오는 25일부터 29일까지 진행한다고 23일 밝혔다.

행사는 25일 사전 개소를 시작으로, 26일부터 29일까지 본 행사가 진행된다. 행사 기간 동안 전 카테고리 상품을 대상으로 최대 60% 할인이 적용되며, 알급날 타임딜과 추가 최대 11% 할인 쿠폰, 결제 시 최대 3만원 즉시 할인도 제공된다.

이번 행사는 세 가지 테마의 기획전으로 구성됐다. 새해맞이 생활 필수품과 신학기 대비 상품을 모은 '2026어서오세일' 기획전도 함께 운영된다. 생활 소비와 학기 준비 수요가 겹치는 시점을 반영해 대량 구매 수요가 높은 생활용품과 신학기 필수품을 중심으로 조기 구매 시 가격 부담을 낮출 수 있는 얼리버드 딜을 마련했다.

(사진=알리익스프레스)

또한 ▲레노버 ▲드리미 ▲이고진 ▲삼익가구 등 총 4개 브랜드가 참여하는 '2026프리미엄 셀렉션' 기획전에서는 ▲가전 ▲생활 ▲헬스 카테고리 인기 제품을 중심으로 한정 특가 세일이 진행된다.

이와 함께 '삼성 세일 페스타' 특별관을 통해 삼성전자의 IT·가전 제품을 중심으로 한 브랜드 혜택도 제공된다. 소비자들이 구매를 고민해왔던 삼성전자의 주요 IT·가전 제품을 합리적인 가격으로 구매할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

알리익스프레스 관계자는 "1월에는 연초 생활 소비와 신학기 준비 수요가 겹치는 흐름을 반영한 여러 기획전을 통해 가격 부담은 낮추고 계획적인 소비가 가능하도록 혜택을 구성했다"고 말했다.