드리미, 韓 데이터 국내 관리체계 구축

중국 로봇청소기 업체 드리미 테크놀로지는 한국 사용자 데이터 서버의 국내 이전을 완료했다고 31일 밝혔다.

드리미는 국제 기업 및 사물인터넷(IoT) 업계의 일반적인 데이터 보호 관행을 토대로 각국 데이터 보호 요건을 따르고 있다. 현지 법률 검토와 전문 자문을 반영해 데이터 보호 체계를 운영해 왔다.

이번 서버 이전은 중국 제조사 중 한국 사용자 데이터 보호 강화를 위해 국내 서버 이전을 추진한 선도적 사례다. 한국 소비자의 개인정보 보호 수준을 실질적으로 강화하고 데이터 보안에 대한 신뢰를 공고히 하기 위해 추진됐다.

드리미 데이터 서버 이전 완료 (사진=드리미)

현재 기존 싱가포르에 위치했던 한국 사용자 데이터 서버를 국내 데이터센터로 이전을 완료했다. 한국 시장에서의 고객 신뢰에 부응하고 데이터 보호 강화를 위해 서울에 장기적으로 운영할 로컬 서버를 구축했다.

한국 사용자 데이터가 국내 개인정보 보호법 및 관련 규제 요건을 철저히 준수해 처리·저장되도록 데이터 운영 체계를 재정비했다. 서버 이전 이후 수집되는 모든 한국 사용자 데이터는 국내 서버에 저장되며 해외로 전송되거나 백업되지 않는다.

데이터는 암호화된 상태로 관리된다. 앱 및 기기 데이터 처리 구조도 로컬 기기 저장 방식으로 전환하며 한국 법규 기준에 맞춰 점검·최적화했다. 중국 본사나 해외 법인이 한국 사용자 데이터에 접근할 수 없도록 접근 권한을 통제한다고 회사 측은 설명했다.

드리미 관계자는 "앞으로도 한국 시장의 기준에 부합하는 보안 체계를 지속적으로 강화하며 소비자가 안심하고 사용할 수 있는 스마트 홈 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.

한편 드리미는 서버 이전 이후에도 관련 정책과 시스템을 지속적으로 점검 및 고도화하며 변화 사항은 공식 웹사이트와 앱을 통해 투명하게 안내할 예정이다.