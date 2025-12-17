스마트 홈 브랜드 드리미 테크놀로지는 ‘2025 브랜드 댓 매터'에 선정됐다고 17일 밝혔다.

브랜드 댓 매터는 북미 미디어 기관 패스트컴퍼니가 주관하는 글로벌 랭킹이다. 혁신적인 브랜딩과 마케팅을 통해 사용자 및 지역 사회에 깊은 관계를 형성하고 사회·문화적 가치를 창출하는 브랜드를 선정한다.

드리미, 패스트컴퍼니 '브랜드 댓 매터' 선정 (사진=드리미)

드리미는 시장 기반 인사이트와 사용자 중심 기술 혁신을 핵심 요소로 인정받았다. 차별화된 사용자 경험, 현지 생활 방식에 기반한 브랜드 메시지 전략을 통해 실제 생활 속 문제를 해결하고 장기적 책임을 고려한 브랜드 활동을 이어온 점이 높게 평가됐다.

드리미는 120개 이상 국가에서 축적된 인사이트를 기반으로 '1국가 1전략'을 운영하며 각 지역의 생활방식과 선호도를 제품 설계 및 경험에 적극 반영하며 현지화 전략을 추진해왔다. 이 결과 현재 18개국에서 로봇청소기 시장점유율 1위를 기록하고 있다.

브랜드 커뮤니케이션 측면에서도 '실생활 가치'를 핵심 메시지로 삼아 현지 사용자들의 생활 패턴과 실제 이용 사례에 기반한 현지화 스토리텔링을 전개하고 있다.

드리미 CEO 위하오는 "드리미가 사용자들의 일상에서 창출한 가치를 인정받은 것"이라며 "세계 3천만 가정이 보내주는 신뢰를 토대로 다양하고 개인화된 니즈에 맞춘 혁신을 지속해 나가겠다"고 말했다.