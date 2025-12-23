드리미, 韓 데이터 서버 국내 이전

스마트 홈 브랜드 드리미 테크놀로지는 오는 31일까지 한국 사용자 데이터 서버를 국내로 이전한다고 23일 밝혔다.

드리미는 보다 강화된 개인정보 보호 환경을 구축하고 한국 소비자와의 신뢰를 공고히 하기 위해 현재 싱가포르에 위치한 한국 사용자 데이터 서버를 국내 이전한다.

'트러스트 미, 드리미' 보안 캠페인 (사진=드리미)

이번 서버 이전은 한국 소비자들의 개인정보 보호 수준을 한 단계 끌어올리고, 데이터 보안에 대한 신뢰를 강화하기 위한 조치다. 중국 제조사 가운데 최초이자 유일하게 한국 서버 이전을 추진한 사례다.

서버 이전이 완료되면 사용자는 드리미홈 앱을 업데이트해야 하며, 기존 싱가포르 서버에 저장된 데이터는 서버 이전 완료 이후 3일 이내에 순차적으로 삭제될 계획이다.

드리미는 이를 계기로 '트러스트 미, 드리미' 보안 캠페인을 진행한다. 제품 단계에서의 보안성 검증에 그치지 않고 서버까지 국내로 이전해 한국 소비자 기준에 부합하는 개인정보 보호 환경을 구축하겠다는 목표를 제시했다.

드리미 관계자는 "소비자 개인정보 보호를 적극적으로 책임지겠다는 드리미의 데이터 운영 철학을 반영한 결정"이라며 "앞으로도 보안의 기준을 지속적으로 높이며 소비자가 안심하고 사용할 수 있는 스마트 홈 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.