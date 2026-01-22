[컨콜] 삼성SDS "챗GPT 엔터프라이즈 리셀러 파트너십, 이달 내 가시적 성과"

삼성SDS가 오픈AI와의 협력을 바탕으로 인공지능(AI) 사업부문 고객 확대에 박차를 가한다.

삼성SDS 클라우드서비스사업부장 이호준 부사장은 22일 2025년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "국내 기업 최초로 챗GPT 엔터프라이즈 리셀러 파트너십 계약을 체결한 이후 현재 여러 기업들과 컨설팅 및 기술검증(PoC)를 진행 중"이라며 "이달 내에는 가시적인 성과를 기대하고 있다"고 밝혔다.

삼성SDS 본사 전경 (사진=삼성SDS)

이와 관련해 삼성SDS AX센터장 김종필 부사장은 "오픈AI 등 글로벌 AI 기업과의 전략적 협업을 통해 최고 수준의 AI 모델과 기술을 안정적으로 서비스에 내재화할 계획"이라며 "동시에 다양한 글로벌 솔루션, SaaS 사업자들 간 파트너 생태계를 기반으로 시장 진출 모델을 체계적으로 확장할 것"이라고 말했다.

그러면서 "올해는 금융·공공 등 우리가 강점을 가지난산업을 중심으로 실제 성과가 검증된 AX 성공 사례를 빠르게 축적하고 클라우드·데이터·AI를 결합한 실행 중심의 서비스 모델로 확대할 것"이라고 강조했다.